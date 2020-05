I byrådsplattformene fra både 2015 og 2019 har byrådet i Oslo vært krystallklare: De vil redusere bruken av eksterne konsulenter i kommunen til fordel for å ansette egne fagfolk og øke kompetansen i kommunen.

Til tross for dette har det motsatte skjedd. Bruken av eksterne konsulenter har eksplodert de siste årene. I 2015 brukte kommunen 1,5 milliarder på å kjøpe slike tjenester. I 2019 har dette tallet steget til 2,28 milliarder. Det kommer fram av byrådets årsberretning.

Særlig stor har veksten vært det siste året fra 2018 til 2019. Da vokste konsulentkjøp fra 1,9 milliarder til nesten 2,3 millarder. Altså med over 400 millioner kroner, en vekst på 24,4 prosent.

Høy aktivitet

– Vi gjennomfører mange komplekse prosjekter og tiltak der det er god grunn til å leie inn eksterne konsulenter. Dette er tidsavgrensede prosjekter der vi trenger spisskompetanse, eller uavhengige vurderinger. Det gjelder for eksempel Fornebubanen og arbeidet med Oslos nye drikkevannskilde. Da har vi behov for å bruke konsulenter. Når vi har høy aktivitet og setter i gang store prosjekter er vi helt avhengige av eksterne.

Det sier Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Det er han som har det overordnede ansvaret for konsulentbruken i kommunen. Han peker blant annet på digitaliseringsprosjektet Origo som et eksempel på at kommunen har lagt om fra å kjøpe eksterne tjenester til å drive den digitale utviklingen med egne ansatte. Han peker også på at Utdanningsetaten har redusert bruken av konsulenter kraftig de siste årene.

– Er det ikke da klønete å love både i 2015 og 2019 at konsulentbruken skal ned?

– Tanken er å ta tilbake en del av kommunens kjerneoppgaver, og ikke bruke konsulenter der det er naturlig at vi har den kompetansen hos kommunen. Jeg ser at det kan leses som at vi skal være forsiktige med å leie inn konsulenter også når vi faktisk har bruk for dem i tidsavgrensede prosjekter, sier Wilhelmsen.

– Kan vi forvente at konsulentbruken vil vokse også framover, på samme måte som den har vokst hvert eneste år siden 2015?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Vi kommer til å fortsette med å jobbe målretta med å redusere bruken av konsulenter i de tilfellene der kompetansen bør ligge i kommunen, sier finansbyråden.

Høyre: – Pinlig

Høyres gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin, sier at den store veksten i konsulentbruk viser at byrådets løfter og ambisjoner ikke stemmer med virkeligheten.

– Oslo kommune trenger masse innleid hjelp når vi gjør ting midlertidig. Vi trenger ikke leie inn lærere gjennom konsulentselskaper fordi vi skal drive med undervisning i overskuelig fremtid. Men det er ikke alltid vi bygger Fornebubane, anskaffer trikker, bygger nytt Munchmuseum eller nytt bad. Derfor bør man leie inn hjelp når man gjør den type spesielle investeringer, sier Sundelin, og legger til:

– Byrådet skjønte det ikke i 2015 og de skjønte det ikke i 2019. Da må de gjennom den pinlige øvelsen det er å forklare seg om dette hvert år. Det hadde vært bedre om de innrømte at det er greit å bruke konsulenter av og til.

Når det er sagt, sier Sundelin, at selv han mener at når konsulentbruken nærmer seg 2,5 milliarder er det snart på tide å skru på bremsene.

– Jeg tror ikke det er slik at etatene leier inn bare for å leie inn. Det er for å løse konkrete oppgaver. Men det er klart, tallet begynner å bli sabla høyt, sier Høyre-politikeren.