– Er det noe Oslo trenger nå, så er det intravenøs julestemning, sier Torhild Viken, daglig leder i arrangørselskapet ONA Live til Aftenposten.

Torsdag kveld ga Oslo kommune klarsignal for at det kan gjennomføres 22 julekonserter på Bislett stadion i desember. Koronareglene tillater at 200 personer kan være til stede på offentlige arrangementer med fastmonterte steder.

Arrangøren skal plassere scenen på løpebanen mot tribunen «store stå» der de 200 publikummerne skal sitte fordelt i kohorter.

De 22 konsertene skal gå over seks dager mellom 11. og 13. desember og mellom 18. og 20. desember, der det blir holdt tre eller fire konserter hver av dagene.

Arrangøren jobber nå med å booke artister til konsertene.