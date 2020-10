Oslo kommune må ut med millioner etter å ha tapt Boligbygg-sak

– Jeg er glad for at vi er blitt hørt, sier Geir-Åge Normannseth i Mano Eiendom til Aftenposten/E24.

Ifølge Christian Stang Våland og Robert Lund i Kvale Advokatfirma, som har representert selskapet, er dommen som forventet.

– Handelen skjedde til fornuftige verdier og på markedsmessige vilkår, sier Våland.

Oslo kommune, som er dømt til å betale fem millioner kroner i sakskostnader, vurderer å anke dommen.

Bakgrunnen for saken er at Dagens Næringsliv avdekket hvordan investorer hadde videresolgt bygårder og leiligheter til Boligbygg med milliongevinst. Saken omfatter nå 500 leilighetskjøp for mer enn 1,4 milliarder kroner.

Boligbygg er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.

Avsløringene har ført til at Økokrim har siktet flere personer for korrupsjon. I tillegg ble byråd Geir Lippestad byttet ut etter at saken ble kjent.

Så langt er det tatt ut stevning mot fire selskaper, og det samlede kravet er på 94 millioner kroner. Nå når den ene saken er ferdigbehandlet kan dommen få betydning for de tre andre selskapene som er saksøkt.

– Alle sakene er ulike. Men det er visse føringer i denne saken som vil være av interesse for de andre sakene, sier Våland i Kvale Advokatfirma, som også representerer de andre saksøkte selskapene.

