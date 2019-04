– Vi skal gjennomgå alle innbetalinger siden 2012.

Det sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl. Vi møtte henne på Karlsborg Rehabiliteringssenter på mandag. Der fortalte hun Stefan Hausken, og i samme slengen alle andre som har bodd på rehabiliteringsinstitusjon i Oslo siden 2012, hvor de må gå for å få tilbake pengene sine etter rus-skandalen i Oslo kommune.

Storgata 1 fra 2. mai

Svaret er Velferdsetaten i Storgata 51, rett ved Prindsen.

Der oppretter kommunen nå et Egenandelsekretariat. De tar imot søknader fra folk som kan ha betalt for mye for rus-plasser.

– Det vil være mulig å møte opp der for å se om man har krav på tilbakebetaling, sier Tellevik Dahl.

Kontoret åpner 2. mai, og da kan man søke ut året.

Må søke selv

Men kommunen vil ikke betale tilbake på eget initiativ. Folk må søke for å få tilbake penger.

Ifølge byråden er dette gjort av hensyn til personvernet.

– Vi skal gjøre egne undersøkelser, og vi skal annonsere og bruke sosiale medier, så får vi se hvor mange søknader som kommer, sier Tellevik Dahl.

– Vi rigger oss for et rush i Storgata.

Ikke alle, ikke alt

Byråden understreker at ikke alle som har bodd på institusjonene har krav på tilbakebetaling, hun mener at de ikke har krav på å få tilbake alt de har betalt inn.

– Men kom med det du har av dokumentasjon, så hjelper vi deg med resten, sier hun.

– Ingen skal være redd for at de ikke har orden i sysakene.

Byrådsavdelingen tror det kan være så mye som 2000 folk som har krav på penger.

Vil betale gjeld

Stefan Hausken har bodd på Karlsborg i omtrent halvannet år og har regnet ut at han har betalt inn over hundre tusen kroner. Nå håper han å få de tilbakebetalt, så han kan betale gjeld til kommunen, og deretter kunne få seg sitt eget sted å bo, utenfor institusjon.

– Nå kan jeg kanskje få sjansen til å bli gjeldfri, sier Hausken.

– Men jeg stoler ikke på noen ting før saken er oppe og avgjort.

Hausken sier han har tillit til at byråden nå tar tak. Særlig siden hun sier at de vil betale tilbake helt tilbake til 2012. Nå håper han bare det ikke tar så lang tid.

– Men hadde det vært omvendt, at jeg hadde skylt etaten tusen kroner, så hadde jeg fått en frist på fjorten dager før det ble inkasso, sier han.

Rus-skandalen

I sju år har kommunen krevd inn millioner av kroner i egenbetaling fra rusavhengige på institusjoner i Oslo.

Dette hadde ikke kommunen lov til, etter en forskriftsendring i 2012.

Etter at Dagsavisen skrev om saken i oktober sluttet kommunen midlertidig å kreve betaling for plassene.

Nå setter kommunen igang arbeidet med å betale tilbake det som er ulovlig innkrevd.

