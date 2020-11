Saken blir oppdatert

Byrådslederen var lite optimistisk med tanke på å få redusert smittespredningen i samfunnet nok til at det kunne bli aktuelt å slippe opp på de strenge tiltakene med det første.

– Å tro at man vil åpne opp helt før jul, er lite realistisk. Vi må nok forberede oss på at mange av tiltakene vil vare en stund, sier Raymond Johansen.

Han sier byrådet tar sikte på en ny vurdering etter 14 dager på de aller mest drastiske tiltakene.

Les også: Frykter korona-sanksjoner vil stjele politiets ressurser til å jobbe med volds- og overgrepssaker

Oslo kommune innførte strengere regler, som blant annet omfattet skjenkestopp, i forrige uke. Da ble imidlertid barn og unge holdt utenfor innstrammingene. Fra tirsdag må imidlertid ungdom fra 13 år og oppover også forholde seg til rigide regler for å hindre spredning av covid-19.

– Vi innfører fra og med i morgen rødt smittevernnivå i ungdomsskolen i Oslo, sa Johansen på pressekonferansen klokken 15 mandag.

Rødt nivå innebærer blant annet at barna må deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom dem skal unngås. Man skal også forsøke å ha en meters avstand mellom elever og ansatte.

Smittetrend

Johansen sa at det den siste tiden har vært en økende smittetrend blant ungdommer.

– Vi ser at mange skoler i Oslo har smitte blant ansatte og elever, og et betydelig antall er i karantene. Vi kan ikke risikere at smitten sprer seg blant ungdommer mens resten av samfunnet er stengt ned. Ungdommer bor stort sett hjemme med foreldre og søsken, og det aller meste av smitte skjer nettopp i hjemmet, sa Johansen.

Byrådslederen sier det er meningsløst å gi enkeltgrupper skylda for koronaspredningen og advarer mot å «bruke pekefingeren».

– Som jeg har sagt mange ganger: Vi er alle like skyldige eller uskyldige i at smitten sprer seg, sa Johansen.

Les også: Lærerleder slår alarm om situasjonen i skolene: – Mange er på felgen (DA+)

– Gjennom pandemien har mange grupper fått pekefingeren rettet mot seg. Folk har vært irritert på at andre ikke tar smittevernet nok på alvor, de som går for tett, sitter for tett, reiser for mye, håndhilser eller klemmer. Jeg er veldig klar på at alle har et personlig ansvar for å bidra til å bremse smittespredningen. Men det blir meningsløst å gi enkeltgrupper i Norge skylda for at viruset har spredd seg i hele verden fra et marked i Wuhan, fortsatte han.

Byrådet innfører følgende nye smitteverntiltak i Oslo:

* Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

* Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

* Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter, og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensninger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.

* Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges, samt Oslo kulturskole for elever som er over barneskolealder. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

Ungdomsskolene vil ha rødt nivå fra tirsdag morgen. Tiltakene trer ellers i kraft tirsdag klokka 13.00.

Les også: Skjerpede virusregler for unge i Oslo-idretten – toppidretten skjermes

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.