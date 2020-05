Koronaviruset har ikke bare rammet Oslos innbyggere hardest. Byens økonomi sliter også voldsomt, og kommunen ligger an til å tape milliarder på økte utgifter, sviktende skatteinntekter og manglende brukerbetaling til ting som kollektivtrafikken, museer og idrettsanlegg.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) har allerede varslet omfattende kutt som følge av situasjonen. Mandag var han i møte med kommunalminister Nikolai Astrup for å be om penger til å bøte på såret.

– Jeg fikk den klare forståelsen av at det vil komme mer penger i revidert budsjett. Det er helt nødvendig. Vi trenger å få dekket tapte skatteinntekter og økte utgifter, ikke minst til Ruter, sier Wilhelmsen til Dagsavisen.

Stortingets krisepakke

Stortinget har allerede bladd opp milliarder til kommunene, og over 700 millioner har gått til Oslo. Men hovedstaden trenger mer. Nå krever Wilhelmsen at hovedstaden skal få en større bit av koronakaka til Stortinget.

– En ting er å sette av penger til å kompensere kommunene for bortfall av inntekter og økte utgifter. Noe annet er hvordan pengene fordeles. Vi mener fordelingen må stå i forhold til hvor mye man faktisk taper og hva man har av ekstra utgifter, sier Wilhelmsen.

Han viser til at Oslo er episenteret for smitte, at folk bor tett og at mangfoldet i byen gjør at man har et ekstra behov for god kommunikasjon med innbyggerne.

– Jeg mener man må skjele til det når midlene skal fordeles. Det opplevde jeg at jeg fikk forståelse for hos ministeren. Da rammetilskuddet ble fordelt tidligere i år opplevde jeg at det ble gjort på en måte som ikke tok hensynet til hvem som faktisk har de høyeste koronautgiftene og størst bortfall av inntekter. Det håper jeg virkelig at man gjør noe med, sier Wilhelmsen.

Må fortsatt kutte

Mandag gikk byrådsleder Raymond Johansen ut og krevde minst en milliard i ekstra kompensasjon for Oslo. Etter møtet med Astrup har Wilhelmsen inntrykk av at den milliarden er på vei.

For et par uker sida varslet finansbyråden at revidert budsjett for Oslo, som er rett rundt hjørnet, vil inneholde kraftige kutt. Selv om signalene fra Astrup er positive er ikke kuttplanene uendret, sier han i dag.

– Vi har ikke fått noen tall fra departementet. Sånn sett er situasjonen helt uendret. Vi må fortsatt forberede oss på å ikke få dekket alt vi taper. Så vi må gå inn i revidert budsjett med fokus på å nedskalere, sier Wilhelmsen.