– Vi er virkelig bekymret. Og vi har vært det siden dag én.

Det sier Arne Kristian Skulberg, lege i Prehospital Klinikk ved Oslo Universitetssykehus og forsker ved NTNU. Sammen med sjefen i Ambulansetjenesten, Ola Borstad, har han sendt et brev til Velferdsetaten i Oslo kommune. Skulberg og Bolstad er alvorlig bekymret for Oslos rusmisbrukere nå når Brukerrommet, et sprøyterom i Oslo sentrum, er utilgjengelig.

Brukerrommet ble stengt ned som et koronatiltak i mars. Og fortsatt er rommet i Storgata stengt.

– Vi har et godt samarbeid med Oslo kommune. Vi har også et godt samarbeid med Velferdsetaten og de som jobber ved Brukerrommet. Det er ikke ofte at Ambulansetjenesten velger å sende brev til en kommunal etat på denne måten, sier Arne Skulberg.

Høysesong

Sommeren er høysesong for overdoser, og Ambulansetjenesten frykter at flere dødelige overdoser vil kunne skje.

– Halvparten av overdosene i Oslo settes i Brukerrommet. Der er det proffe fagfolk som følger med og ringer oss med en gang, og som er i stand til å sette i gang livreddende arbeid. Hvis alle overdoser nå settes i utrygge rammer, så kan vi bare tenke oss hvordan statistikken vil se ut når vi får den. Vi vet at Brukerrommet redder liv. Og nå nedprioriteres det livreddende tiltaket til fordel for tiltak vi ikke vet om redder liv, sier Skulberg. Han er kritisk til at Brukerrommet har vært holdt stengt til nå.

– At det ble stengt i mars er en ting. Men at det fortsatt er stengt, og vil holdes stengt i sommer er bekymringsfullt. Du stenger ikke ned et akuttmottak på et sykehus selv om det er smittefare der. Her handler det om ressurser og til en viss grad vilje til å prioritere Brukerrommet, sier han. At koronakrisa har rammet Oslos rusmisbrukere er han ikke i tvil om.

– Vi vet at pandemier rammer de som har det verst fra før aller mest. Det ser vi også nå. Vi reiser rundt og henter inn de som tar overdoser, og vet at det er akkurat like mange overdoser nå som i fjor. Det farlige nå er at mange av dem vil skje uten at vi får fanget dem opp tidlig nok, sier Skulberg.

Dispensasjon

Postjournalene til Oslo kommune viser at Velferdsetaten har forhørt seg med Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan de skal forholde seg til problemstillingen med sprøyterommet, og om det er rom for å holde åpent et visst tilbud uten at smittevernloven brytes.

– Det som er bestemt er at Brukerrommet vil bli åpnet igjen 10. august. Vi har sett på ulike varianter av løsninger, og vi har vurdert om det var mulig å lage en teltløsning som ble foreslått tidligere, men vi klarer ikke å åpne på en forsvarlig måte før i august, sier fersk byråd for helse, Rina Mariann Hansen (Ap).

Årsakene til at Brukerrommet ikke kan åpnes er delt, forteller hun: Personale har vært omdisponert i forbindelse med koronakrisa, ferie skal avvikles, og det er en rekke krav til standarden på Brukerrommet.

– Vi kan ikke bare trykke på en knapp, sier Hansen. I ventetida forsikrer byråden om at kommunen gjør det de kan for å følge opp de som normalt bruker Brukerrommet.

– De aller fleste bor i Velferdsetatens institusjoner eller kommunale boliger, så dette er i stor grad mennesker kommunen har kontakt med, sier hun.

Helsebyråd Rina Mariann Hansen (Ap) forteller at det tar tid å åpne sprøyterommet. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Oslo kommune har også spurt Helse- og omsorgsdepartementet om dispensasjon for kravene til smittevern i Brukerrommet, men det har de ikke fått.

– Dilemmaet her er at hvis vi skulle planlagt full bemanning nå, så måtte vi ha gjort det for flere uker, kanskje en måned siden. Da var koronasituasjonen en helt annen. Hadde vi visst at smittetallene skulle være så lave som nå, så er det nok mye vi ville planlagt annerledes, sier Hansen. Hun legger til at det er ekstra politi ute i rusmiljøene for tida, da politiet har fått økt midlene i forbindelse med korona.

– Men vi skulle gjerne åpnet Brukerrommet tidligere. Men noen ting er ikke så enkelt å åpne raskt, sier hun.