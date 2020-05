Oslo har vedtatt klimastrategi – skal være fri for fossilbiler innen ti år

Kun Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger stemte imot strategien, skriver NRK.

Planen innebærer blant annet at alle personbiler og varebiler i Oslo skal være utslippsfrie i 2030, at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028, og at biltrafikken skal reduseres med en tredel. Tungtransport skal være utslippsfri eller bruke fornybare drivstoff. Også havnevirksomheten skal være tilnærmet utslippsfri.

– Oslo-folk tar en betydelig risiko hvis de kjøper ny fossilbil, sier bystyrerepresentant Ola Wolff Elvevold (SV) til NRK. (NTB)

