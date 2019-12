Fra mars i år begynte Oslo kommune å ta betalt for strømmen til elbil-ladere. Før kunne hvem som helst med en skjøteledning koble seg på kommunens ladere og hente strøm ut av ladestolpene, helt uten å betale.

Det var trivelig, om du hadde elbil. Men prisen var kø. Og enda mere kø.

Nå er situasjonen snudd på hodet.

– I fjor var det veldig mange henvendelser på at det var umulig å få ladeplass. Nå får vi mye færre klager, sier Sture Portvik.

Han er elbilsjefen i Bymiljøetaten, og altså en slags administrativt ansvarlig for de kommunale ladepunktene i byens gater.

– I fjor var det fullt hele tiden. Nå er belegget mer normalt, sier han.

Og det betyr at folk får lada. Portvik forteller at det er noen veldig få ladeplasser nå hvor det er over 60 prosent dekning. Før var det tilnærmet 100 prosent overalt.

Innført betaling

Likevel er ikke alt rosenrødt i Oslos ladesituasjon. Prisen på hvor mye man må betale avhenger i praksis både av hvilken bil man har, om det er nye eller gamle ladestolper, og når på døgnet man lader. Om du har en litt gammel elbil, og står på en gammel ladestolpe, kan prisen for lading fort bli omtrent det samme som det koster på en privat hurtiglader.

– Men på alle nye ladepunkter bruker vi 32-ampere-sikringer, som gir effekt på 7,2 kWh. Det hjelper betraktelig, sier Portvik.

– Det jeg synes er positivt er at folk får ladet når de må lade. Det er ikke noe behov for oss å tjene mest mulig penger, vi ønsker å fremme nullutslipp, og å gjøre det mulig for de som ikke får ladet hjemme å ha elbil, sier han.

– I dag skal våre plasser koste omtrent halv pris av en hurtiglader. Kommunal gatelading skal helst være noe billigere enn det, så må vi finne balansepunktet, sier han.

479 færre enn planlagt

Utbyggingen går heller ikke så fort som planlagt. Ifølge byrådets såkalte Tertialrapport, som skal gi status på en masse greier i Oslo kommune, var planen at man ved utgangen av 2019 skulle ha hatt 2050 ladepunkter. Det ser ut som om tallet blir 1571 når nyttårsrakettene smeller.

Dermed har man ved utgangen av året 479 færre ladepunkter enn planlagt.

– Det har tatt litt tid å få på plass en ny organisasjon, vi ser imidlertid at utbyggingstakten øker betraktelig, sier han.

Men i og med at køene er blitt så dramatisk mye mindre, så stresser ikke det Portvik alt for mye.

– Siden vi har innført en moderat betaling har etterspørselen sunket, sier han.

Trenger flere på Oslo øst

Aftenposten skreiv i går om en ny rapport som peker på hvor det er størst behov for ny utbygging av kommunale ladere. Majorstuen, Etterstad, Manglerud og Oppsal er blant stedene der det er behov for umiddelbar utbygging av ladepunkter, skriver avisa.

Men også steder som Linderud, Veitvet, Nortvedt, Teisen og Lambertseter skal ha umiddelbare behov.

– I enkelte bydeler er det store utfordringer. Ikke mange av det totale, men det er viktig nok til at det bør settes inn et støt, sier Sture Portvik.