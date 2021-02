Oslo FrP svarer ikke om utkastelse av Tøyen-familien etter faktabråk

Oslo FrP var raskt ute med å reagere på at barnefamilien Jama på Tøyen ble kastet ut av den kommunale leiligheten de hadde bodd i i ti år. Bakgrunnen er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på slik bolig.

I helgen ba Oslo FrP om svar fra byrådet på hva som hadde skjedd.

– Vi reagerer sterkt på den fryktelige hendelsen som barnefamilien på Tøyen er utsatt for, sa leder Aina Stenersen til NTB sist søndag.

Men tirsdag besluttet Oslo FrP å ikke støtte forslaget fra Rødt og SV om å stoppe utkastelsen av familien. Ifølge uttalelser som leder Aina Stenersen sendte på e-post til Dagsavisen var dette fordi bystyret hadde fått «fakta på bordet».

– Tilfredstiller ikke kravene

Leder Aina Stenersen (FrP), som leder kommunens helse- og sosialutvalg, begrunner beslutningen om å ikke støtte forslaget med at det er flere forhold ved saken enn det enkelte mediekanaler har vektlagt.

– Familien tilfredsstiller ikke kravene til kommunal bolig, skrev Stenersen i en epost til Dagsavisen tirsdag.

Denne beslutningen kom etter den mye omtalte svertekampanjen mot familien, som Christian Tybring-Gjedde (FrP) sluttet seg til i et Facebook-innlegg. Det var VG som først omtalte Facebook-innlegget, som inneholdt påstander om at familien hadde betydelig høyere inntekt enn det som ble oppgitt i de første sakene om utkastelsen.

Innlegget til Christian Tybring-Gjedde har i skrivende stund 1.000 delinger og 1.700 kommentarer.

Disse påstandene er onsdag blitt tilbakevist i saker både hos TV 2 og VG. På spørsmål om feilinformasjon i Facebook-innlegget skriver Tybring-Gjedde i en sms til Dagsavisen onsdag at vi heller må kontakte TV2.

Rødt er ikke overrasket

Dagsavisen har ikke lykkes i å komme i kontakt med Stenersen om hvilke forhold som har fått dem til å snu i saken, som ikke var kjent i helga. Avisa har henvendt seg til Stenersen gjentatte ganger onsdag på e-post og telefon og sms. Samme dag deltok hun i bystyremøte der utkastelsessaken skulle behandles.

Leder av Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, anser det som alvorlig at Christian Tybring-Gjedde sprer feilinformasjon i sitt facebook-innlegg.

– Jeg er ikke overrasket over at FrP sprer falske nyheter, men synes det er alvorlig at vi har en slik Donald Trump-aktig oppførsel i Norge, sier han.

Hvorfor Oslo FrP snudde, og valgte å ikke støtte forslaget om å stoppe utkastelsen, synes midlertid Mobasheri det er vanskelig å si noe om, men innlegget til Tybring-Gjedde har fått ham til å spekulere.

– Det virker som toppolitikerne i FrP har tatt seg en telefon til ledelsen i Oslo FrP og bedt dem snu i saken, sier han.

Tybring-Gjedde har ingen kommentar til Mobasheris spekulasjon.

– Jeg kjenner ikke til bystyregruppas vurderinger i saken, skriver han i en sms til Dagsavisen.

Selv synes Rødt det er tragisk at barnefamilien ble kastet ut på gaten i «vinter og pandemi», og at det rammer folk med minoritetsbakgrunn og andre som ikke har et nettverk eller ressurser til å stå mot dem som har makta.

