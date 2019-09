De siste tre ukene før valget kjøpte Frp 524 Facebook-annonser rettet mot ulike målgrupper.

De siste fem dagene før valget betalte partiet for 219 annonser, ifølge Medier24.

– Helt ut

– For unge velgere, for dem mellom 18 og 23 år, er Facebook helt ut. For dem er det sosiale medier som Instagram og Snapchat som gjelder. Vi har ikke vært innovative nok i valgkampen til å nå ut til unge velgere, sier Tone Ims Larssen til Dagsavisen.

– Partiet har ennå ikke kommet sammen for å evaluere valgkampen og valgresultatet. De to første dagene etter valget tok jeg helt fri for å hente meg inn igjen. Først nå har jeg begynt å gjøre avtaler, sier Ims Larssen, og legger ikke skjul på at hun er skuffet over valgresultatet for Frps del.

Skuffet

På landsbasis fikk Frp 8,2 prosent, mens partiet i Oslo fikk 5,3.

– Jeg er skuffet over valgresultatet. Vi gjorde et dårlig valg, men samtidig så finnes det lyspunkter, som i Møre og Romsdal hvor vi fikk 17,1 prosent av stemmene. Der gjorde vi et brakvalg, sier hun.

Og legger til:

– Oslo gikk lite ned i forhold til resten av landet og det er jeg stolt av som fylkesleder, når det så verre ut i begynnelsen av valgkampen. Vi hentet oss inn og endte tross alt kun med en nedgang på 0,8 prosent, sier Ims Larssen.

Oslo Frp er i gang med å evaluere valgkampen, og Ims Larssen har flere punkter på blokka.

Frp skal nå i gang med å evaluere sin egen valgkamp, forteller leder for Oslo Frp Tone Ims Larssen. Foto: Privat

Miljø og klima

– Vi må sette oss ned og se på hvordan vi har nådd fram til velgerne. Høyre og Ap har gått rundt og banket på dører, noe som tydeligvis ikke har gitt noen effekt, sier hun.

– Valgeksperter har kritisert dere for å være fraværende i klimaspørsmålet?

– Vi er opptatt av miljø og klima som alle andre. Men vi har kanskje ikke ropt like høyt som de andre, sier Ims Larssen.

– Jeg tror ikke på den klimadebatten som foregår på Lan Marie Bergs premisser, en debatt som de andre kaster seg på for å være med på vinnerlaget, sier hun og fortsetter:

– I alle debattene jeg har hørt, snakkes det om det grønne skiftet. Jeg vil vite hva som blir grønt. Er det grønne skiftet å hugge ned flere trær i byen, eller salte enda mer vinterstid? spør hun.

Preget av rikspolitikere

Et tredje punkt Ims Larssen tar opp som en mulig årsak til valgresultatet, er at de nasjonale politikerne har dominert valgkampen for mye.

– Folk i Alta er ikke opptatt av hva politikerne mener om Ullevål sykehus for å bruke et eksempel, sier hun.

– Valgkampen har vært preget av rikspolitikere. De lokale sakene har ikke fått den plassen de hadde trengt, sier Ims Larssen.

Samarbeider gjerne med FNB

– Dere mister nå et mandat i bystyret, og får tre, men bompengepartiet FNB raser inn med fire mandater. Ser du for deg et samarbeid med nykommeren?

– Vi kan samarbeide med dem. Men jeg har ennå ikke sett et helhetlig program for partiet. Hva de for eksempel mener om skole og eldreomsorg, sier leder av Oslo Frp, Tone Ims Larssen.

Bjørn Revil er en av fire fra FNB som er valgt inn i bystyret. Og han er åpen for samarbeid.

Bjørn Revil er åpen for å samarbeide med Frp i Oslo. Foto: NTB scanpix

– Vi har et partiprogram på 123 saker som dekker hele det kommunale spekteret. Partiprogrammet vil bli revidert i løpet av høsten, sier Revil til Dagsavisen.

– Det er ingen hemmelighet at vi helst hadde sett at det ble et annet byråd i Oslo. Men vi vil være et aktivt opposisjonsparti, og vi vil samarbeide med andre partier fra sak til sak.