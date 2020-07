Oslo Frp møtes torsdag ettermiddag

Det blir avholdt som et digitalt møte med start klokken 17 torsdag.

Leder i Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen beskriver det som et rent orienteringsmøte hvor det er åpent for å stille spørsmål i lys av debatten de siste dagene.

Les også: Dette er skandalene som har ridd Oslo Frp

Han sier han allerede har snakket med de fleste styremedlemmene på telefon, og han beskriver konfliktnivået som lavt.

– Det har vært noen feiltolkninger etter at ting har blitt blåst opp i mediene, og det har ballet på seg. Når jeg har forklart hva jeg mente, har det blitt mottatt med forståelse, sier han til NTB.

Han argumenterer fortsatt for at det kan holdes åpent hvem som skal innstilles på førsteplass for Oslo Frp ved valglisten neste år. En debatt om mulige kandidater og politisk retningsvalg er bare naturlig, mener han.

– Det er normale politiske diskrepanser. Det er ikke noen hemmelighet at det er ulike fløyer i Frp, men noe av det som har kommet ut de siste dagene, har blitt litt spissformulert, sier han. (NTB)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen