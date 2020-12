– Vi er skuffa over Høyre. Dette er overraskende og burde sende en varsellampe til Høyres velgere i Oslo.

Det sier Lars Petter Solås, finanspolitisk talsmann i Oslo Frp, etter at Dagsavisen onsdag fortalt om Høyres alternative forslag til budsjett for hovedstaden.

Høyre vil nemlig ikke fjerne eiendomsskatten i 2021. Et lite kutt på 15 prosent i skatten Oslos høyreside har rast mot helt siden den ble innført i 2016, er alt Høyre ville tilby sine velgere med fast eiendom i skapet.

FØLG DAGSAVISEN OSLO PÅ FACEBOOK

Sniker ut bakveien

– Vi har nå et Høyre som prøver å snike seg ut bakveien når det gjelder eiendomsskatten. De spiller ned viktigheten av den forhatte skatten. Da er det nok en del av velgerne Høyre fikk i fjor som burde sperre øynene opp, sier Solås.

Han mener dette, pluss partiets tidligere frierier mot Miljøpartiet de Grønne, skaper tvil om hvor i det politiske landskapet Høyre ønsker å plassere seg framover.

– Mener du på alvor at Høyre er blitt et venstresideparti?

– Nei, jeg vil ikke gå så langt. Men økonomisk og skattemessig beveger de seg mot venstresiden. De går på tvers av sitt eget parti nasjonalt og underspiller eiendomsskatten. Det er nok til å stille spørsmål om hvilken retning oslo høyre beveger seg i, sier Solås.

Bruker penger på å rette opp

– Er dere på venstresida, Anne Rygg?

– Hahahaha. Overhodet ikke. Høyre holder til på høyre side, hvis noen skulle være i tvil, svarer Anne Haabeth Rygg.

Haabeth Rygg er finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre.

– Men det er klart at det er et krevende budsjett-år. Vi bruker mye penger på å rette opp i byrådets budsjett, sier hun.

Blant sakene Oslo Høyre vil bruke penger på er å fylle opp pensjonskassen, bygge karbonfangstanlegg på Klemetsrud, og klima og sykkel.

– Men det skal ikke herske noen tvil om at Høyre vil fjerne eiendomsskatten. Hvis vi vinner valget, fjerner vi den, det er et klokkeklart løfte og ingen tvil hersker om det, sier hun.

– Hva tenker du om meldingene fra Fremskrittspartiet?

– Nei, litt lettvint, kanskje? Det er jo et ønske om å få i gang en debatt om eiendomsskatten, og det er jo i og for seg prisverdig det, legger hun til.

LES OGSÅ: Slaskens rapport fra bystyremøtet i november: Lykkelig uten tak

Ikke avgjørende inntekter

Men tilbake til Frp. De vil på sin side fjerne hele eiendomsskatten på bolig, og halvere den på næringseiendom, i sitt alternative 2021-budsjett. Dette skal, ifølge Frp, koste kommunen 1,16 milliarder kroner.

– Disse inntektene er ikke avgjørende i det store bildet for kommunen. Men de betyr veldig mye for de boligeierne og bedriftene som betaler dem, sier talsmann Solås.

Blant de andre grepene partiet ønsker å ta er følgende:

* Kutte over 650 millioner kroner i sykkel- og klimatiltak.

* Bruke over 600 millioner kroner mer på asfalt, belysning og billigere og gratis parkering.

* Kutte hundre millioner i sosialhjelp

* Kjøpe færre boliger og selge mer kommunal eiendom, noe som til sammen sparer kommunen for 1,3 milliarder.

* Selge Unibuss-aksjer for en halv milliard

* Selge kommunale barnehager og stanse bygginga av nye, for å spare 325 millioner.

* Gjøre gratis AKS inntektsavhengig, og spare 115 millioner på det.

* Spare 300 millioner på kutt og salg i kultursektoren. (blant annet selge Konserthuset og legge ned Popsenteret)

– Å legge ned Klimaetaten er en gjenganger hos oss. Poenget er ikke at arbeidet med klima og miljø er uviktig. Men det er et arbeid som foregår ute i etatene operativt, hver dag. Vi trenger ikke dette informasjonskontoret for MDG. Det er arbeidet og resultatene som er viktig.

Vil dele veien

Solås mener at veien bør deles mellom alle trafikanter, i stedet for at man bygger så mye egne sykkelfelter.

– Vei og fortau er det som er viktig for folk. Det gjelder jo også for syklister. En oppgradering av veiene vil komme både bilister, busser og syklister til gode. Den ensidige satsingen på sykkel kommer ingen andre trafikanter til gode.

– Vi har godt av å dele veibanen de aller fleste steder. Og det går jo bra, sier han.

LES OGSÅ: Full krig i Oslo Frp: Vurderer eksklusjon av fylkeslederen