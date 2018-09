Oslo

Undersøkelsen ble gjort i juni av Kantar/TNS, på oppdrag av Sporveien. Det var like etter at kontrakten for de nye trikkene ble tildelt spanske CAF.

Kun sju prosent er negative til å ha trikk i Oslo.

– For oss i Sporveien er dette veldig hyggelige tall, og viser at folk har tillit til oss som jobber med å utvikle kollektivtransporten og trikken spesielt, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, til Dagsavisen.

– Hva var målet med undersøkelsen?

– Målet var å danne oss et inntrykk av hva publikum mener om tilbudet vårt, sier Hellesjø.

Spanske CAF skal levere de 87 nye trikkene som skal kjøpes inn til Oslo. Trikkene skal fases inn mellom 2020 og 2024, og de beholder blåfargen.

Les også: Ingen vet hva som skjer med Ruter når den ene eieren forsvinner

Trikkeprogram

Oslo kommune vedtok trikkeprogrammet i 2015, og totalt skal sju milliarder kroner brukes. Av dette er det satt av en kostnadsramme på 4,1 milliarder til de nye trikkene.

Men tyske Siemens likte dårlig at CAF fikk kontrakten, og ville ha innsyn i taushetsbelagt informasjon om kontrakten og forhandlingene med CAF.

Noe som satte prosessen litt på vent.

Men nå kan Sporveien fortsette arbeidet, etter at Oslo byfogdembete har nektet å gi Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon.

De nye trikkene av typen Urbos 100 har seks dører, klimaanlegg, lavgulv og er standardtrikker med teknologi som er tilpasset forholdene i Oslo. Topphastigheten vil være 70 kilometer i timen. De er beregnet til å bruke mindre tid på holdeplassene enn dagens trikker.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

3.000 meter

– Setter vi alle Oslos trikker etter hverandre har vi nå 2.000 meter med trikk. Med de nye vil vi få 3.000 meter. Så vi øker kapasiteten med 50 prosent, sier Hellesjø.

Les også: Her er det foreslått nye sykkelveier i Oslo sentrum