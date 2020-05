Byrådet vedtok 30. april endring av korona-forskriften og hvor det fra 6. mai er tillatt å skjenke alkohol for serveringssteder som serverer mat. Forutsetningen som var satt, var blant annet at det skal være minst to meter avstand mellom sittegrupper.

Samme dag endret nasjonale helsemyndigheter sin forskrift og reduserte avstandskravet mellom gjester og personell til en meter. Byrådet har dermed bestemt å fjerne egne avstandsregler i sin forskrift, og har innarbeidet statens forskriftskrav til serveringssteder i den kommunale forskriften.

– Selv om kravet om to meter mellom sittegrupper fjernes, vil det fortsatt være nødvendig med god avstand slik at ansatte som beveger seg i lokalet skal unngå å være i kontinuerlig nærkontakt med gjester (mindre enn en meter). Serveringsstedene bør også legge til rette for at det kan være 1 meter avstand mellom gjester, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i en pressemelding.

I pressemeldingen understreker byrådet at det kun er de som har registrert seg hos Næringsetaten som kan skjenke alkohol, og at skjenkestopp er satt til klokken 23.30 med en åpningstid til 24.00.

I følge de nasjonale kravene til serveringssteder er det fortsatt ikke lov for flere enn fem personer å være sammen i en gruppe, med mindre de er en del av samme husstand.

