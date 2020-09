Det er Oslo Frps Aina Stenersen som står bak forslaget. Hun er også leder for helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre. Forslaget hennes lød: «Bystyret mener at den nedre aldersgrensen på gratis prevensjon på 16 år må fjernes». Dette ble enstemmig vedtatt i bystyremøtet onsdag kveld.

– Ved å fjerne aldersgrensen imøtekommer vi et viktig behov i mange elevers hverdag, sier Stenersen i en e-post til Dagsavisen.

– Nå vil dagens ordning være lik, uavhengig om man er over eller under 16 år. Erfaringer fra et prøveprosjekt i kommunen har visst positive resultater, og dette legger til rette for forebygging av uønskede svangerskap og abort, og gode samtaler med helsepersonell. Vi er også enige om at tilbudet om gratis prevensjon skal gjøres mer kjent i Oslo, sier Stenersen.

