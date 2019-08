Torsdag kveld måtte Oslo-byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) møte til åpen høring i Finanskomiteen. Bakgrunnen var saken hvor Oslo kommune ved Tellevik Dahls byrådsavdeling, valgte å anke en sak hvor barnehagearbeideren Sunita Iyaththurai fikk medhold i tingretten i at hun hadde krav på en større, fast stilling i kommunen.

– Jeg er veldig glad for at vedkommende nå er ansatt. Denne saken tok altfor lang tid, sa Tellevik Dahl i høringen torsdag kveld.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Krevde større stilling

Sunita Iyaththurai hadde jobbet som vikar i flere barnehager i Alna bydel i åtte år da hun gikk til det skrittet å kreve å bli fast ansatt i den stillingsprosenten hun faktisk jobbet i 2016. Kommunen fikk først medhold i tvisteløsningsnemnda, men da saken gikk til tingretten, fikk Sunita medhold i at hun hadde krav på en 80 prosent stilling.

Til tross for byrådets intensjon om å sørge for flere faste, hele stillinger i kommunen, ble dommen anket til lagmannsretten. Det gjorde at Sunita måtte vente enda halvannet år på å få en endelig avklaring på om hun skulle få en større stillingsprosent fast.

– Jeg var skuffet, sa Sunita til FriFagbevegelse i sommer.

– Jeg fikk telefon fra advokaten, som sa at jeg hadde vunnet. Etter en halvtime ringte han igjen og sa at kommunen ville anke. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, fortsatte hun.

Innrømmer saksbehandlingsfeil

Høringen skulle klargjøre hva som egentlig skjedde da kommunen valgte å anke. Ifølge Tellevik Dahl, er hun ansvarlig for at saken ble behandlet feil.

I første omgang var det kommunaldirektør for eldre, helse og omsorg som tok en midlertidig beslutning om anke på bakgrunn av en anbefaling fra kommuneadvokaten. Hensikten var å kjøpe tid slik at Finanskomiteen, som riktig instans, fikk behandlet spørsmålet om en anke.

Finanskomiteen fikk imidlertid aldri behandlet spørsmålet. Da Sunita valgte å anke erstatningsutmålingen, mente byrådsavdelingen at det ikke gjorde noe å opprettholde anken så Oslo kommune også fikk prøvd sin sak på nytt.

Beklager, beklager, beklager

Saken ble heller aldri forelagt byrådet.

– Jeg hoppet over mitt eget byrådskollegium, som skulle ha gitt en innstilling til finanskomiteen. Jeg har lagt meg flat, og byrådslederen har godtatt min beklagelse, sa Tellevik Dahl i høringen.

Hun måtte også beklage at hun i sommer sa til Klassekampen at hun ikke var kjent med saken før dommen fra lagmannsretten falt i mai.

– Jeg beklager at jeg var altfor kjapp og kort i svaret til Klassekampen i sommer. Det gjorde at svaret ble feil, sa Tellevik Dahl under høringen.

Videre beklaget byråden til Sunita.

– Jeg beklager overfor arbeidstakeren det gjelder, sa Tellevik Dahl.

Les også: Kan møte mistillit uker etter valget

– Ville ikke ha anket

Både Tellevik Dahl og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ble grillet med spørsmål om hvorfor de innga en anke som hadde som mål å gi kommunen som arbeidsgiver større handlingsrom, når den politiske plattformen tilsier at byrådet skal satse på faste, hele stillinger.

– I etterpåklokskapens lys burde jeg ha satt meg inn i hele sakskomplekset i stedet for å kun lene meg på anbefalingen jeg fikk fra kommuneadvokaten. Hadde jeg fått gravd meg litt ned i saken, så kan det hende at jeg hadde oppdaget at det var politiske konnotasjoner i saken, sa Tellevik Dahl.

Byrådslederen skulle også gjerne sett at saken fikk en grundigere behandling.

– Denne saken burde vært lagt fram for byrådet. Da ville vi ha sett at dette var en viktig sak for oss, og vi ville ikke ha anket, sa Johansen til komiteen.

Han understreket at han selv ikke har hatt befatning med saken før nå i sommer.

– Det er beklagelig at det er gjort feil her, og byråden har tatt ansvar og beklaget, sa Johansen.

Har ikke snakket med Sunita

På spørsmål fra FriFagbevegelse sier Tellevik Dahl at hun ikke har hatt anledning til å snakke med Sunita selv.

– Anken fra kommunen betydde at Sunita måtte vente ett og et halvt år til på fast jobb. Har du endret syn på at anken fra kommunen var prinsippielt viktig, selv om Sunita også anket?

– Jeg mener at saken burde vært løst på et mye tidligere tidspunkt, og at hun burde ha fått stadfestet sin faste stilling lenge før den kom til lagmannsretten, sier Tellevik Dahl.

Les også: Sunita vant over Oslo kommune etter ti år som timevikar. Nå slipper hun å jage enkeltvakter