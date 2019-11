Nå er Oslo-budsjettet for 2020 endelig ferdig.

Ap, SV, MDG og Rødt har nemlig forhandlet, og sendte i dag ut en pressemelding om resultatet. En av hovedsakene: Frysing av «gjengs leie».

Det var i forrige vinter det ble kjent at store grupper av hjelpetrengende som har hatt subsidiert husleie, plutselig måtte betale "gjengs leie", altså markedsleie, for boligene sine. Dagsavisen møtte blant annet funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriguez, som opplevde mer enn dobling av husleia til kommunen. Ennå har ikke politikerne kommet opp med en varig løsning for denne gruppa.

– Byrådet skal finne en ny måte å fastsette husleia på fra januar 2021, men de hadde ikke lagt inn penger til å fryse husleia i mellomtida. De kom med 20 millioner i tilleggsinnstillinga, men nå har vi fått lagt på 25 millioner til. Så nå kommer ikke husleia til å gå opp med en eneste krone før en ny ordning er på plass, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

Hun har forhandlet for Rødt, som i våres prøvde å få inn husleienedgang på 3000 kroner for alle som var utsatt for gjengs leie i revidert budsjett. Dette gikk ikke da, og heller ikke nå går leia ned.

– De som opplever at husleia har økt betraktelig gjennom gjengs leie kommer ikke til å få den gamle husleia tilbake nå?

– Det de har i dag er det de får i 2020. Egentlig øker Boligbygg leia hvert halvår, men det kommer de ikke til å gjøre nå. Sånn sett er det et kompromiss. Vi ønsket mer.

Mer penger til bydelene

Ellers i budsjettet trekker Evenrud fram den kraftige økningen på bydelsramma som en seier for Rødt.

– Akkurat nå sitter det politikere i alle bydelene og legger fram budsjetter der de foreslår kutt, blant annet i ungdomstilbud og andre ting de ikke er lovpålagt å ha. Vi gjør det litt lettere for dem.

Samtidig som byrådspartiene og Rødt har forhandlet om budsjettet har det pågått samtaler om en ny samarbeidsavtale mellom partiene, slik de hadde i forrige periode.

– De samtalene fortsetter nå. Budsjettet hadde en tidsfrist, det har ikke en samarbeidsavtale.

Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, tok ikke telefonen da Dagsavisen ringte onsdag, men mener i en pressemelding at dette forbedrer budsjettet.

– Jeg er svært glad for at vi også denne gangne har oppnådd enighet for byrådets budsjett, med viktige påplussinger som gjør budsjettet samlett sett enda bedre, sier han.

Her er hele lista – Tillegg til byrådets budsjett for 2020:

Større budsjettøkninger som ikke er tilskudd:

Reversering av rammekutt: 17 900 000

Økt bydelsramme: 67 100 000

Delvis reversering av rammekutt: 10 000 000

Reversering av rammekutt: 18 000 000

Kvinnepott: 5 000 000

Frys av gjengs leie, hele 2020: 25 000 000

Økt lovlighetskontroll av det private utleiemarkedet: 2 000 000

Skoleboksamlingen: 2 500 000

Kløverveien barnepark: 250 000

Prosjektering idrettsanlegg (Bjøråsen kgb.): 2 500 000

Furuset Forum - leiekontrakt: 2 620 000

Furuset Forum - oppfølging leieavtale - energi: 2 100 000



Økte tilskudd Velferdsetaten:

Norges Handikappforbund: 570 000

Oslo Pride: 310 000

Helsesenter for papirløse migranter: 1 100 000

KB: Natthjemmet: 450 000

KB: Robust: 300 000

KB: Aksept: 6 000 000

Juss-buss: 150 000

JURK: 370 000

Fontenehuset Oslo øst: 1 200 000

Fontenehuset Oslo sør: 600 000

Evangeliesenteret (matutdeling): 1 100 000

Skeiv ungdom O&A: 700 000

SALAM: 99 000

Skeiv verden: 700 000

Skeiv verden: Kompasset: 378 000

Norges Blindeforbund Oslo: 390 000

FRI O&A: 500 000

FRI: Skeiv kompetanse: 950 000

Maritakafeen: 1 400 000

Leieboerforeningen - drift: 800 000

Leieboerforeningen: Sekretariatet for kommunale gårdsstyrer: 450 000

Leieboerforeningen: NAV-befaring: 50 000

Sex og samfunn: 3 000 000

DiMe - Diskriminerings-hjelpen og meglingsbenken: 1 000 000

Caritas Norge: 1 020 000

Wayback: 750 000

Mental Helse Ungdom: 700 000

Oslo Døveforening: 500 000

Foreningen Norges døvblinde: 70 000

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon: 240 000

Gatejuristen: 1 700 000

Oslo Røde Kors: Nettverk etter soning: 500 000

Rådgivning om spiseforstyrrelser: 300 000

Forandringshuset: 1 400 000

Ressursvenner (Sanitetsforeninga): 650 000

Wild X: 500 000

Sub Church (ungdomskafe): 750 000

Helseutvalget: 100 000

Bydelsmødrene: 750 000

HIV Norge: 200 000

Marita Ung: 295 000

MAS kultur- og aktivitetssenter: 200 000

MiRA-senteret: 220 000

LIN: 250 000

Jobbsøkerhjelpen: 200 000

BUA - utstyrssentraler: 500 000



Endringer Kulturtilskudd

Fargespill: 600 000

Øyteatret: 200 000

Det andre teatret: 500 000

Murbyen Oslo: 500 000

Kampen Jazz: 100 000

Østkantspellet: 200 000

Human Internasjonal dokumentarfilmfestival: 100 000

Edvard Munchs Atelier: 100 000

Oslo Pride: 500 000

Oslo byleksikon på nett: 200 000

Fellesverkstedet: 200 000

Tenthaus: 150 000

Det norske jentekor: 350 000

SPRKBX: 500 000

Kunstnerforbundet: 250 000

UFO: 100 000

KIA: 400 000

Oslo folkeakademi: 75 000

Scenehuset/danseinformasjonen: 200 000

Tegnerforbundet: 150 000

Melahuset: 500 000

Balansekunst: 200 000

Fotografihuset: -200 000

Kunstnernes hus: 500 000

Økte tilskudd Miljø

DNT Oslo og omegn: 550 000

Oslo og omland Friluftsråd: 300 000

Diverse:

Fair Play Bygg: 100 000

Globaliseringskonferansen: 250 000

Investeringsbudsjettet:

HC-prosjektet - Tilgjengelighetsmidler: 35 400 000

Midler til universell utforming (skoler): 24 000 000

Midler til universell utforming (T-baner): 45 000 000

Opprusting torg og møteplasser: 15 000 000

Rehabilitering av kunstgressbaner (Veitvet kgb. Kjelsåsmyra kgb.): 22 000 000

(Kilde: Pressemelding fra Oslo Ap, SV, Rødt og MDG)