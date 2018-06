Oslo

«Byrådet vil jobbe for å redusere bruken av eksterne konsulenter i kommunen og sørge for at kommunen selv innehar riktig kompetanse.»

Så enkelt og så klokkeklart kan det skrives. Og det skreiv de også i byrådsplattformen i oktober 2015, etter lange forhandlinger på Østmarkssetra. De rødgrønne skulle kutte i konsulentbruken.

Og det gjorde de. I hvert fall i starten. Etter toppåret 2013, hvor OL-søknad skulle lages og kommunen brukte 185 millioner på olympiske (og ikke-realiserte) vinterleker, gikk det nedover med konsulentbruken.

I 2015 brukte kommunen 1.510 millioner kroner på eksterne konsulenter. I 2016 sank det til 1.483 millioner. Men i 2017 brukte kommunen hele 1.688 millioner kroner på å leie inn eksperter av forskjellige slag.

Og det til tross for at byrådet altså egentlig vil redusere.

Fornøyd: Oslo Høyres finanspolitiske talsmann, Øystein Sundelin. Foto: Siri Øverland Eriksen

Ønsker velkommen etter

– De bruker massevis av konsulenter, mer enn vi gjorde. Og det er fordi Oslo kommune gjør masse, sier Oslo Høyres finanspolitiske talsmann, Øystein Sundelin.

– Det investeres masse, det bygges masse. Det er helt i orden, og det er vi helt enige i, sier han.

– Problemet er bare at valgkampretorikken fra Ap, SV og MDG har fått et grelt møte med virkeligheten. Virkeligheten har bitt de rødgrønne bak, legger han til.

Høyremannen, som ikke legger skjul på en viss skadefryd når konsulentbruken også øker under venstresidestyre, mener rett og slett at eksterne konsulenter er nødvendig.

– Trenger vi virkelig inhouse kompetanse på lysdesign i et museumsbygg, eller kan det være noe vi leier inn hvert jubelår når vi bygger et Munchmuseum, spør han retorisk.

Skuffa: Rødts gruppeleder Eivor Evenrud. Foto: Siri Øverland Eriksen

– For dårlig

På andre siden av bystyresalen er det mindre latter og glede omkring økt konsulentbruk.

– Dette er for dårlig, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

– Det er merkelig at man leier inn fler og fler, når man selv har vært utpå, både i valgkamp og i de siste tre åra, at dette er noe man virkelig skal få til, sier hun.

– Hva bør byrådet gjøre, da?

– Man må jo bygge opp egen kompetanse. Her leverer de ikke, sier Evenrud.

Robert Steen

– Offentlig sektor har gått feil i mange år, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

– Hvis du spør om jeg er fornøyd med oppgangen er svaret nei, sier han.

Byråden framstår ikke veldig stolt av tallene han har lagt fram i årsberetningen for 2017. Likevel insisterer han på å gå litt bak tallene.

– Konsulentbruken har økt i de kommunale foretakene våre. Bygg-foretakene, sier han.

Det er Boligbygg, Kultur- og Idrettsbygg, Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Oslo havn. Steen mener hovedårsaken til økningen er byggevirksomhet i disse selskapene.

– Der er vi pålagt å bruke eksterne kvalitetssikrere. Det er ikke noe valg en gang, det er vi pålagt å gjøre.

– Og så har det ikke vært vår intensjon at altfor mange arkitekter og bygningsingeniører skal ansettes i Oslo kommune, sier han.

Steen forteller at i det som kalles Bykassens virksomheter, der har konsulentbruken gått ned et par prosent.

– Men jeg kunne godt tenkt meg at vi hadde kommet lenger. Uten forbehold.

Ny etat og mye IT

Han innrømmer likevel at det er to andre områder konsulentbruken har økt i. Det ene er IT-sektoren. Der forteller Steen om sterk vekst av konsulenter, til tross for byrådens Origo-prosjekt, hvor et av målene har vært å bygge opp IT-kompetanse innomhus.

– Fordi det tidligere ikke har vært bygget opp noen egenkompetanse, så leier man inn konsulenter. Det må vi få snudd, ikke bare på grunn av økonomien, men også på grunn av kompetansen, sier han.

Det andre området han nevner er Fornebubanen.

– Vi har jo etablert en ny etat, som heter Fornebubanen. Før de har ansatt egne folk, så bruker de bare konsulenter.

– Det er også sånne ting som man må ha med seg i forståelsen om dette er bra eller dårlig, sier han.

– Høyre sier virkeligheten har bitt dere bak?

– Det minner om da jeg var guttunge og hørte min far si «Aftenposten skriver pent om meg. Hva galt kan jeg ha gjort?»

– Du vil ikke ha skryt av dem?

– Haha. Dette høres mer ut som tvitring fra en amerikansk president enn noe annet. Uten sammenligning for øvrig, sier byråd Steen.

