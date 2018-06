Oslo

Av NTB

– Oslo kommune har fått mer CO2 enn planlagt. Situasjonen er derfor mer forutsigbar. Dersom den planlagte leveransen av CO2 ankommer torsdag 28. juni, vil kommunen heve hagevanningsforbudet og innføre datovanning, skriver kommunen i pressemelding onsdag.

Forbudet mot hagevanning begynte tirsdag grunnet nedsatt kapasitet på renseanlegget som følge av CO2-mangel. Dersom vannbehandlingsanlegget hadde gått tomt for CO2, hadde kommunen blitt nødt til å sende ut kokevarsel for hele Oslo. Nå ser det ut til at situasjonen vil bedre seg.

Datovanning

Kommunen opplyser at alle husstander i Oslo vil bli varslet på SMS dersom datovanning innføres. Datovanning innebærer at kommunens innbyggere får vanne etter tur. Fungerende avdelingsdirektør Frode Hult i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune forklarer systemet slik overfor NRK :

– Har man et husnummer med oddetall så vanner man på oddetallsdager. Har man et husnummer med partall, så vanner man på disse dagene. (NTB)