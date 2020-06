Det skriver Dagbladet.

Miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) sier at bedrifter for eksempel kan få støtte om de etablerer utegrillområde, basketkurver eller ladere for elsykler på parkeringsplassene. Han er særlig opptatt av elsyklene som for mange ansatte kan erstatte bilen til og fra jobb.

– Vi etablerer også en støtteordning for å hjelpe bedrifter med å etablere trygge sykkelparkeringsplasser og en rekke andre tiltak som gjøre det lettere å sykle til jobben, sier Hermstad. (NTB)

