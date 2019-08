– Banoun vet ikke hva hun snakker om. Jeg har betalt eiendomsskatt hvert år. Og det kan dokumenteres. I år betaler jeg 6.311 kroner. Det gjør jeg med glede, fordi det gjør det mulig å gi folk i byen bedre velferd, sier Frode Jacobsen til Dagsavisen.

– Hennes påstand om at jeg ikke betaler eiendomsskatt er ikke bare en løgnaktig påstand, men et nytt bunnpunkt i hennes politiske korstog for å sørge for at flere av boligeierne i Oslo skal betale eiendomsskatt, sier Frode Jacobsen til Dagsavisen.

– I politikken holder vi oss til fakta, noe jeg forventer at også jurister gjør, sier han.

Les Banouns tilsvar her

Bommer

I Dagsavisen mandag gikk Banoun ut og mente at byrådet totalt bommer på sin eiendomsskattemodell, og tok til orde for et lavere bunnfradrag og varierende satser og reduksjonsfaktorer.

Hun mener også at de rødgrønnes modell er usolidarisk og har skapt en usunn boligpolitikk.

I gårsdagens Dagsavisen brukte Banoun Frode Jacobsens rekkehus på Bøler som eksempel på eiendom som er fritatt fra eiendomsskatt, og at de har vedtatt en modell som fritar politikerne for eiendomsskatt.

Disse påstandene går Jacobsen sterkt imot. Og han er overrasket over Banouns utspill.

Les også: Byrådet i Oslo foreslår tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2017

Rettferdig skatt

– For en som har brukt så mye tid på eiendomsskatten i Oslo de siste fire årene, burde man kunne forvente et høyere kunnskapsnivå. Hvis hun tror at Ap lager politikk ut fra det som gagner våre tillitsvalgte, viser det manglende kunnskap om politikken, sier Jacobsen.

Ap-lederen sier at Oslo har den mest rettferdige eiendomsskatt i Norge, og at de som betaler blandt annet bidrer til bedre eldreomsorg og flere barnehageplasser.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Rekkehus

– Jeg har hele tida visst at jeg kom til å betale eiendomsskatt for rekkehuset jeg bodde i i valgkampen i 2015. Og i 2016 betalte jeg skatt, sier Ap-lederen.

– Eier av rekkehuset hvor jeg bodde i 2015 betaler i dag 3.872 kroner i året i eiendomsskatt. Jeg bor i dag i en tomannsbolig 100 meter unna, og betaler selvfølgelig eiendomsskatt, sier Jacobsen.

– Jeg driver selvsagt ikke med politikk for å tjene på det sjøl, avslutter Frode Jacobsen.

Les også: Høyesterett: Oslo kommune skrev ut eiendomsskatt for sent i 2016