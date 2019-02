Oslo Ap går til valg uten egen ordførerkandidat

Oslo Arbeiderpartis styre har enstemmig vedtatt at Arbeiderpartiet går til valg med Raymond Johansen som byrådsleder og Marianne Borgen fra SV som ordfører, skriver Oslo Ap i en pressemelding.

– I 2015 samlet Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt seg om Marianne Borgen som ordfører. Hun har ivaretatt vervet og representert hele byen på en god måte. Det er naturlig at Marianne Borgen fortsetter som ordfører etter valget, men det er selvsagt styrkeforholdet mellom partiene som avgjør konstitueringen av bystyret og sammensettingen av byrådet. I 2015 var dette gjenstand for forhandlinger. Det vil det også være etter valget i 2019. Arbeiderpartiet går til valg på at Raymond Johansen fortsetter som byrådsleder, sier Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti.

Lista til høstens kommunevalg er stemt fram av en enstemmig nominasjonskomité, som har vært ledet av Espen Barth Eide.

Lista toppes altså av Raymond Johansen, med Kamzy Gunaratnam og Frode Jacobsen på henholdsvis andre og tredjeplass.

Blant nykommerne i toppen av lista er blant annet Henrik Dahl Jacobsen fra AUF (7. plass) og Line Oma (10. plass), som var den første varsleren som sto frem offentlig og fortalte hva hun hadde opplevd fra tidligere Ap-nestleder Trond Giske.

Her er de 25 første kandidatene på lista:

1. Raymond Johansen (1961)

2. Kamzy Gunaratnam (1988)

3. Frode Jacobsen (1968)

4. Tone Tellevik Dahl (1970)

5. Andreas Halse (1977)

6. Rina Mariann Hansen (1977)

7. Henrik Dahl Jacobsen (1997)

8. Victoria Marie Evensen (1980)

9. Jon Reidar Øyan (1981)

10. Line Oma (1987)

11. Abdullah Alsabeehg (1986)

12. Melita Ringvold (1972)

13. Anders Røberg Larsen (1978)

14. Iren Mari Luther (1967)

15. Nasir Ahmed (1983)

16. Thuva Øverås (1996)

17. Per Anders Langerød (1985)

18. Bente Larsen (1964)

19. Dag Bayegan Harlem (1977)

20. Stine Feie Haram (1989)

21. Håvard Engebretsen (1967)

22. Helen Ingrid Andreassen (1989)

23. Mansoor Hussain (1999)

24. Anne Nyeggen (1964)

25. Frode Kyvåg (1945)