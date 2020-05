Oslo-advokat tiltalt for korrupsjon og utroskap

En advokat i Oslo er tiltalt for korrupsjon og utroskap. Han skal ha tatt imot nesten 300.000 kroner i forbindelse med oppdrag han hadde for byfogden.

Mannen i 60-årene ble siktet for korrupsjon allerede høsten 2018, fordi han skulle ha mottatt et beløp på 20.000 kroner. Den videre etterforskningen mot ham har ført til en betydelig utvidelse av siktelsen. Statsadvokat Asbjørg Lykkjen har beordret tiltale for både korrupsjon og utroskap, ifølge Rett24.

Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av forholdene, ifølge forsvareren hans, advokat Oscar Ihlebæk.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mannen var oppnevnt av byfogden i Oslo til å forestå tvangssalg av fast eiendom og skal ha utnyttet denne posisjonen ved å fortelle skyldnerne at han hadde mulighet til å utsette, eller til og med stoppe, tvangssalgene mot betaling, ifølge tiltalen. Betaling skal ha blitt gjort dels i kontanter og dels i alkohol.

Forholdene strekker seg fra 2009 til 2017. Den største posten gjelder et beløp på 200.000 kroner. De andre postene i tiltalen gjelder diverse mindre enkeltbeløp, fra noen tusenlapper og opp til 50.000 kroner. Totalt skal han ha mottatt bestikkelser på nesten 300.000 kroner.

Mannen var oppnevnt av byfogden i Oslo til å forestå tvangssalg av fast eiendom og skal ha utnyttet denne posisjonen ved å fortelle skyldnerne at han hadde mulighet til å utsette, eller til og med stoppe, tvangssalgene mot betaling, ifølge tiltalen. Betaling skal ha blitt gjort dels i kontanter og dels i alkohol.