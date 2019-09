Etter månedsvis med intense forhandlinger og maktkamp internt i regjeringen kom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF i forrige uke omsider til enighet om en ny bomavtale.

Kort fortalt inneholder denne avtalen et løfte der regjeringen øker sin andel i de store samferdselssatsingene fra 50 til 66 prosent. Halvparten av pengene skal gå til selve prosjektet, mens den andre halvparten skal gå til reduserte bompenger.

Men på toppen av dette kommer en ny vri: I framtidige samferdselsprosjekter skal kommunene selv betale minimum 20 prosent som en egenandel. Denne egenandelen kan ikke betales av bompenger.

Trikken i fare

Samferdselsminister Jon Georg Dale forklarte til Dagsavisen forrige uke at Oslo ikke trengte å bekymre seg for denne egenandelen helt enda, fordi Oslopakke 3 allerede er vedtatt i Stortinget. Det betyr at ingen av prosjektene i denne pakka blir omfattet av egenandelen.

Nå advarer Oslos ordfører Marianne Borgen 8sV) likevel mot disse 20 prosentene. Oslo har på trappene en storstilt trikkesatsing for framtiden som innebærer trikk langs Ring 2 og trikk til Tonsenhagen. Men disse prosjektene ligger ikke i Oslopakke 3, og blir dermed omfattet av egenandelen.

– Pålegget fra staten om at vi tar 20 prosent fra kommunekassa setter oss i en umulig og fortvila situasjon. Hvis vi skal få gjennomført trikkesatsinga må vi kutte i velferd, skole eller eldreomsorg for å sikre et velfungerende kollektivtilbud. Oslo er en av Europas raskest voksende byer med 8000 innbyggere i året. Vi må hele tiden jobbe med å styrke kollektivtransporten, sier Borgen til Dagsavisen.

Tja fra SV

Hun frykter dermed at bomavtalen til syvende og sist vil gå ut over kommunens kjerneoppgaver og i praksis sette hele trikkesatsingen i fare.

– Regjeringen er nødt til å ta kollektivsatsingen i Oslo på alvor. Det vil få store konsekvenser for Oslos innbyggere hvis vi må øke vår egenandel så mye uten å øke bompengene. 20 prosent er mye penger, sier Borgen.

Så langt har MDG sagt et soleklart nei til forslaget fra regjeringen. Det betyr at de sier nei til milliarder til kollektivprosjekter som Fornebubanen og ny t-banetunnel i sentrum, men også nei til reduserte bompenger og økt egenandel på framtidige prosjekter.

Arbeiderpartiet og Raymond Johansen har enda ikke tatt stilling til avtalen. Også SV sitter på gjerdet.

– Vi trenger et ordentlig svar fra regjeringen før SV kan ta stilling til om vi støtter bomavtalen eller ikke. Hva betyr egentlig egenandelen på 20 prosent? Må dette tas direkte fra eldreomsorg og velferd, eller kan vi trikse og mikse oss fram til en løsning? Vi kan ikke gjette oss fram til dette. Når vi får svar på dette kan vi si ja eller nei. Vi har enda ikke konkludert fordi vi har så mange spørsmål, sier Borgen.