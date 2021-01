Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har lenge tatt til orde for at regjeringen bør prioritere områder med høyt smittetrykk. Debatten har blusset ytterligere opp etter at det i helgen ble innført strengere tiltak i Oslo-regionen for å hindre spredning av virusmutasjonen.

– Vi i Lillestrøm og andre kommuner i Oslo-regionen har levd lenge med strenge smitteverntiltak. Nylig ble tiltakene skjerpet igjen. Nå opplever vi en slitasje. Mange opplever det å være menneske oppe i dette som slitsomt i dette området, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) til VG.

– Derfor hadde det vært på sin plass at kommunene i Oslo-regionen ble prioritert når det gjelder vaksinering. Jeg tror mange ville hatt forståelse for det, fortsetter Lillestrøm-ordføreren.

Les også: Byrådsleder Raymond Johansen: – At vaksiner til Oslo-regionen prioriteres bør være en selvfølge

Støtte fra nord

Ordførerne i Oslo-regionen får også støtte fra smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

– De som er hardest rammet av pandemien, bør få de fleste vaksinene først, sier Hagen til NRK.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen støtter Hagen, men fremhever at det også finnes andre knutepunkter i landet.

– Vi har internasjonale flyginger til Tromsø. Alle som skal til Nord-Norge, skal innom her. Da er det riktig å vaksinere først på disse knutepunktene. Det sier også mange av de omkringliggende kommunene, uttaler Wilhelmsen til kanalen.

Les også: Oslo ber regjeringen sørge for at alle positive koronaprøver i Oslo-regionen testes for mutasjoner

FHI vurderer

Folkehelseinstituttet har ansvaret for prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinen. Nye vurderinger foretas i lys av smitteutbruddet i Nordre Follo.

– Vi venter nå på analyser av flere virusprøver som kan være knyttet til utbruddet av den engelske varianten av viruset i Nordre Follo. Vi vil snart kunne ha et bedre bilde av utbredelsen av den engelske virusvarianten i Oslo og kommunene rundt Oslo og vil dermed gjøre bedre vurderinger av om endringer i vaksinefordelingen er hensiktsmessig, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i en pressemelding søndag.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere uttalt at regjeringen ikke vil overstyre FHIs vaksinestrategi. Men dersom FHI gjør endringer, kan regjeringen raskt gi sin tilslutning, forsikrer Høie.

Les også: FHI vil foreløpig ikke endre vaksinestrategien