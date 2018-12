Ordfører Marianne Borgen valgt som listetopp i Oslo SV

Oslo SVs nominasjonsmøte har mandag i kveld enstemmig valgt ordfører Marianne Borgen som listetopp og ordførerkandidat for fire nye år i Oslo bystyre. Fylkesleder og gruppeleder i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, er valgt som nummer to, og Omar Samy Gamaler valgt på tredjeplass, skriver SV i en presemelding.

Foto: Jens Aas-Hansen/Oslo SV

– Rettferdig by

– De siste fire årene har vi gjort store politiske grep for en grønnere og mer rettferdig by, og jeg er stolt av å ha vært med på å gi tusenvis av barn gratis aktivitetsskole.I tillegg har vi bygget flere barnehager og ansatt flere lærere. Men fortsatt lever vi den byen i Norge med flest fattige familier og jeg er klar for å kjempe fire nye år for utjevning og rettferdig fordeling, sier Marianne Borgen i en uttalelse.

