Opprørt over Sanaa-saken

Torsdag skrev Dagsavisen om to år gamle Sanaa Omar som har behov for pleie 24 timer i døgnet. Familiens kamp mot bydel Gamle Oslo har opprørt mange og stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) ønsker å følge opp saken.

– Det kan ikke være sånn at innbyggerne i kommunene blir omsorgsflyktninger. BPA er en lovfestet rettighet, men dessverre ser vi at praksisen i kommunene er vidt forskjellig. Nå også på bydelsnivå. Vi ser at noen må flytte til andre kommuner og bydeler for å få bedre tilbud, skriver han i en epost til Dagsavisen.

Les også: Familien til Sanaa trenger hjelp døgnet rundt: – Møtet med bydelen har vært et helvete

Mener det ikke er godt nok

I Sanaa-saken forteller moren til Sanaa Omar, Deeqa Abdi Ali at familien har mottatt tilbud om kun halvparten av BPA-timene som et samlet legeteam fra Ullevål universitetssykehus anbefaler. Toåringen, som lever med trakeostomi, er helt avhengig av å ha to personers øyne på seg hele tiden, og slik ståa er nå må far være borte fra jobb for å bistå mor med å pleie datteren. Paret har i tillegg to barn til, som de ikke rekker å ta seg godt av.

– Dette må vi ta tak i fort, helsen og sikkerheten til innbyggerne må tas på største alvor. Sånn som situasjonen er nå for Sanaa og mange med henne, så er ikke dette godt nok fra bydelens side, sier Helge André Njåstad som har fått med seg flere av sakene som er kommet fram den senere tid med folk som flytter til andre bydeler eller andre kommuner for å få den hjelpen de trenger.

Les også: Sanaa-saken: – En uvanlig og grotesk sak

Likestillingsverktøy

– Saken med Sanaa føyer seg inn i rekken hvor enkeltmennesker blir offer for saksbehandlingsfeil hvor man ser helt bort ifra helsefaglige råd fra spesialister og leger. Jeg kommer til å følge opp dette med både skriftlig spørsmål og videre følge opp saken i Stortinget. BPA er et likestillingsverktøy og må brukes for alt det er verdt, sier Njåstad til Dagsavisen.

Les også: En historie om BPA: Mens Sanaa (2) trenger hjelp, venter vi på en offentlig utredning