Jeg var i en matbutikk her om dagen da jeg kom i prat med en tilfeldig kar. Ikke veldig uvanlig for meg det. Jeg har alltid hatt en viss tiltrekningskraft til folk fra alle hjørner av samfunnet, men i dette tilfellet hadde jeg nok lagt litt opp til det selv. Den siste uka før serieåpning feirer jeg gjerne ved å ta et dypdykk i garderoben og kle meg i ny VIF-drakt, fra tidligere sesonger, hver dag fram til kampstart. Ikke alle draktene passer lenger, men la oss ikke dvele ved akkurat det.

– Det ække veldig bra om dagen med VIF, sier den tilfeldige karen.

Godt voksen mann som høyst sannsynlig har vært pensjonert i noen år. Min første reaksjon var jo at han refererte til Vålerenga Hockey som virkelig har slitt i kvartfinaleserien – men etter onsdagens seier har vi tro på seier i kveld og i de to resterende kampene. Det ville jo gitt en viss mening om han faktisk mente Iskrigerne, men nei. Kommentaren var myntet på Vålerenga Fotball. Allerede før seriestart sliter vi altså.

Jeg fulgte bare mitt menneskelige instinkt og prøvde å rette på hans totalt uinformerte holdning ved å si at han tok feil. Dessverre. Hadde jeg fått sjansen igjen ville jeg gjort det annerledes. Dette var helt tydelig en kar som brydde seg, men ikke fulgte like godt med som meg. Jeg kan ikke forvente meg at alle følger like godt med som meg. Sannheten er at jeg er posisjonert slik at jeg har tilgang til en god del informasjon mange andre, som prøver å følge med, gjerne ville hatt. Fra denne tilfeldige fyrens perspektiv har jo ikke Vålerenga Fotball gjort det spesielt skarpt på ganske mange år. Det perspektivet har jeg lite vanskeligheter med å forstå. Det er jo sannheten, men hva er grunnen til at er det sannheten?

Han vet sannsynligvis ikke at klubben har gått igjennom flere år med utenomsportslige kriser man først nå begynner å riste av seg – forhåpentligvis. Omdømmesvikt og tilhørende svikt i sponsormidler. Skakkjørt sportslig satsing med utallige brente bruer. Flerfoldige års kjemping i oppoverbakke for kompetente folk som har jobbet hardt for å fikse nevnte problemer. Til slutt føyer vi til flerfoldige år uten et eget hjem der vi får samlet vårt eget folk.

Han har nok ikke sett at det er nå det endelig løsner. Vår ganske nye daglige leder, Erik Espeseth, har fått tid på seg og holder nå trådene i en relativt velfungerende organisasjon. De kompetente folka, som tidligere har kjempet hardt i oppoverbakke, har fått nye roller bedre egnet deres spissferdigheter. Sponsorene er langt flere og byr derfor på mindre økonomisk risiko for klubben dersom en og annen er nødt til å trekke seg. Og i år skal vi ikke gjennom et nytt flyttekaos. Vålerengas eget stadion, Intility Arena, står der fra første hjemmekamp, klar til å ta oss imot. Vi supportere får en hel sesong på å bygge opp vår unike kampdagsopplevelse som strengt tatt allerede er en høydare.

På toppen av det hele har Ronny Deila nå fått en hel sesong til å forme spillergruppa og fotballen slik han ønsker. Unge, raske, ballsikre spillere som er komfortable med høyt press og risiko. Sterke duellspillere med flere strenger å spille på. Vålerenga Fotball anno 2018 vil ikke bare angripe på en måte. Helt tydelig har man i vinter jobbet med å takle vår store nemesis de siste årene. Konkurrenter som parkerer bussen. Det virker som vi kan ha løst gåten.

Disse tingene vet vi supportere. Vi som følger med hvert eneste spark, hver eneste duell, og hver eneste sponsorkontrakt som signeres. Men den tilfeldige fyren i kassa, som tydelig bryr seg, vet ikke dette. Han vet ikke at omdømmet er styrket. Han vet ikke at klubbens omdømme er såpass styrket at resten av Oslo-fotballen er med. Han husker kanskje at han hadde det gøy på kamp en og annen gang, men han vet ikke hvor gøy det faktisk blir nå.

Så fortell ham det. Fortell ham det med stolthet. Han tar nok ikke turen til Kristiansund på mandag, men se ikke bort ifra at han kommer på hjemmeåpningen, søndag 18. For Vålerenga er klubben for alle. Også de som ikke har fulgt med like mye.

Hittil i hvert fall.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.