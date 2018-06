Oslo

– Vi ønsker ikke å rive deler av Bislett og og vil gjøre alt vi kan for å unngå dette, sier byrådene Rina Mariann Hansen (Ap) og Lan Marie Berg (MDG til Dagsavisen.

– Vi er ennå i tidlig planleggingsfase, og det er mye som må utredes før vi lander på en løsning, sier de to.

Dagsavisen fortalte i et oppslag onsdag at Bislettgata ville kunne bli en byggegrop i flere år, når den nye T-banetunnelen og ny stasjon skal bygges om noen år.

Konsekvensen av det kunne være at tribuneseksjonen Store Stå måtte rives i byggeperioden.. Noe som ville fått store konsekvenser for Bislett Games, fotballkamper, og ikke minst de 300.000 treningstimene som legges ned på Bislett.

– Mange vet ikke at Bislett er et helårsanlegg med treningsfasiliteter under tribunene, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Rina Mariann Hansen.

Dagsavisen møtte de to byrådene utenfor Bislett stadion onsdag ettermiddag. Innenfor stadion murene var det hekttisk aktivitet for å gjøre alt klaret til kveldens fridrettsbegivenhet i Oslo, Bislett Games, eller Golden Leauge som det heter på fagspråket.

Et stevne som kunne gått inn i historien som et av de siste.

– Bislett viktig for Oslo

– Bislett stadion er et viktig anlegg for Oslo. Vi har Bislett Games som er et stort og viktig arrangement som vi ønsker å beholde, men også fotballkamper, og ikke minst breddeidretten. Vi har stor interesse av å beholde Bislett slik det er, og ikke rive deler av det, sier Ap-byråden.

– Bislett stadion er et kjempeviktig for Oslo kommune. Nå er vi fortsatt veldig tidlig i planprosessen, og vet ennå ikke alle detaljene, men vi skal gjøre alt for at byggingen av ny T-banetunnel ikke vil få store konsekvenser for Bislett eller byen, sier Lan Marie Berg.

Hun er byråd for miljø og samferdsel, og også øverste sjef for byggingen av ny T-banetunnel under Oslo.

– Men når vi bygger noe så stort som en ny T-banetunnel under Oslo vil det få konsekvenser. Det er mange tekniske utfordringer med særlig grunnforholdene. Så det å se på dette som en krise for Bislett nå er altfor tidlig, sier Lan Marie Berg.

– Det er for tidlig å krisemaksimere. Antakelig blir det ikke behov for å krisemaksimere i det hele tatt. Fordelen er det er så tidlig i planprosessen, så vi kan få alle detaljer opp på bordet for å se om det er mulig å løse, og hvordan vi kan løse det, sier Rina Marian Hansen.

– Vi lover å gjøre det vi kan, sier Hansen.

– Men dere kan ikke garantere at Bislett ikke blir berørt?

– Det vi kan garantere er at vi jobber på spreng for at byggingen av ny tunnel vil få minst mulig konsekvenser for området, og at Bislett stadion skjermes, sier MDG-byråden.

Senest 2030

I Konseptvalgutredningen (KVU) står det at reguleringsplanen skal være klar i 20121, anleggsarbeidene starte i 2024, og at alt skal være ferdig senest 2030.

– Alle partiene ønsker en ny sentrumstunnel for T-banen. Det er et viktig premiss. Denne delen av byen ble ikke bygd i går. Indre by ble bygd ut for over 100 år siden, og den ble bygget ganske tett. Det er en kjempeutfordring når vi nå skal bygge ny sentrumstunnel. Hvordan skal vi få lirket den inn mellom alt det som allerede er her og grunnforhold som er ganske krevende. Omtrent hele indre by er på Byantikvarens Gule Liste, og på et aller annet vis må vi passere Akerselva. Dette er ikke det enkleste prosjektet vi har funnet på, sier Rina Mariann Hansen med et smil.

– Det er mange prosesser som foregår parallelt. En reguleringsplan skal etter planen foreligge i 2021. Først da kan vi gå ned på detaljplanlegging av gjennomføringen, sier hun.

