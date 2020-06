– Jeg lurer på, ordfører, om det er noe selvkritikk å spore, ved fremleggelsen av resultatene for disse tre klimamålene, spør Øystein Sundelin fra Høyre i kveldens spørretime.

Du skjønner. Denne sommeren har miljødirektoratet sluppet nye utslippstall for hver kommune. Og hvor mye har egentlig Oslo sluppet ut av klimagasser? Tallene henger etter, så det er 2018- og 2017-oversiktene vi nå har fått. Og de er ... ikke gode. I Oslo økte klimagassutslippene med over 60.000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2017. Det er fem prosent omtrent.

– Vi jobber hele tiden for å forbedre klimabudsjettet vårt, sier Einar Wilhelmsen.

Det er kanskje bittelitt talende? Han sier byrådet jobber med å forbedre budsjettet. Men er det ikke egentlig regnskapet man bør forbedre? Budsjettene er jo fine. De viser at Oslo skal kutte i utslipp, masse, alltid! Problemet er jo, som nye tall fra staten viser, at regnskapene viser knallrøde tall.

– Grunnen til 2017-tallene var regjeringens bruk av palmeolje i biodiesel, sier MDGs finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Akkurat det der med biodiesel og palme er en lang og gammel krangel, som går på hva som er best, av å drepe regnskog i Brasil eller astmatikere i Oslo. Konklusjonen ble til slutt at regnskogen vant, hvilket økte utslippene fra dieselbiler i Oslo. Det er jo dumt.

Men det kan jo føles bittelitt som en unnskyldning, skråstrek hvilepute, fra byrådet likkavæl. Heldigvis har Einar flere sånne på lager:

– Da miljødirektoratet la fram tallene fra 2018, så sa de at utslippene for bygg og anlegg er mye høyere enn vi har trodd. Utslippene gikk opp, og når vi fikk både effekten av manglende biodiesel, og at oslo fikk større del av utslippene fra anlegg, så ...

Ja, du skjønner. Det er Grunner.

Gravemaskin på Regjeringskvartalet i Oslo. De er ikke utslippsfrie, byggeplassene til staten. Men de tar i det minste Pride-måneden på alvor!

– Oslo er ikke en øy. Vi kutter på de områdene vi har kontroll sjøl og kan kutte sjøl, fortsatte han.

Og det er sikkert sant. For eksempel er det veldig mye byggearbeider, både fra staten og private i Oslo, som pøser ut CO2 i lufta. Men spørsmålet er kanskje likevel mer grunnleggende enn det?

Som Marit Vea fra Venstre sa det:

– Hvordan vil byrådet forklare at de har mislykkes med sin største satsing? Hva skal byrådet gjøre for at trenden skal snu?

Og da synes Raymond Johansen det var nok tull, og greip inn sjøl.

– Jeg vil advare mot at man prøver å skape et bilde om at Oslo kommune har mislykkes, men at man på statlig hold har lykkes, sa han, buldrende og kraftfullt.

Og akkurat det siste der er nok rett. Riktignok har Oslo kommune mislykkes med å redde planeten. Men det har tross alt staten også.

Æsj. Jeg tenkte det var det siste jeg skulle skrive fra det avsluttende bystyremøtet for første halvår. At jeg skulle la både E18-krangling, Filipstad-krangling og budsjett-krangling være, og heller nyte sola og se fotball som skikkelige folk.

Men det er så trist å avslutte på en sånn deprimerende blåtone. Så i stedet vil jeg fortelle om en bitteliten passiar som i hvert fall løfta mitt sinn, midt i en så håpsutslettende klimadebatt:

Før jul forsvant vannet i vannspeilet i Gamlebyen. Det er jo så mye bygging der nede. Og jeg hadde vel egentlig regna med at det vannet skulle være tomt, og området trist i mange år framover.

Men, som Eivor Evenrud fra Rødt opplyste om i sitt spørsmål: Da vannet ble tomt, lovte Bymiljøetaten at det skulle tilbake før sommeren.

– Men nå er det slutten av juni alt. Hvor blir det av vannet, spurte hun.

Arild Hermstad svarte på vegne av byrådet:

– Bymiljøetaten opplyser at det skal skje ganske raskt, i løpet av kort tid.

Og da ble jeg glad. Men så kom oppfølgingsspørsmålet:

– Jeg lurer på om byrådet vil jobbe for rensing av hele vannet, så barnefamilier kan bade der?

Arild svarer: – Det er helt greit å vasse der, men bading, det krever mye friskere og reinere vann. Det er et økonomisk spørsmål, så det må vi komme tilbake til.

Tenk så fint det hadde vært! Å bade igjen, i vannspeilet i Gamlebyen! Det handler bare om penger, folkens! Sjøl er jeg villig til å gå opp i hvert fall et par prosent på eiendomsskatten hvis de fikser det, ass.

Det finnes håp!