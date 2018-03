Om dette blir min siste tremil i Kollen? - Nei, det har jeg ikke tenkt på

Oslo

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Marit Bjørgen sitter på podiet på Holmenkollen Park Hotell, det er fredag ettermiddag og søndag formiddag skal hun gå for sin sjuende seier på tremila i Holmenkollen.

Selvfølgelig er ingen andre i nærheten av noe tilsvarende. Det er ti år siden en annen løper enn Marit Bjørgen eller Therese Johaug gikk til topps i det som er jentenes største krafttanstrengelse i løpet av vinteren.

Den lange rekka

Marit Bjørgen vant tremila her i 2005, 2010, 2012, 2014, 2015 og 2017.

Nå går hun den som nykronet OL-dronning i en karriere som er på hell og der hun har vunnet alt. Derfor syntes vi dette var det naturlige spørsmålet til henne i plenumsseansen i Holmenkollen:

- Har du tenkt tanken at dette kan bli din siste tremil i Holmenkollen?

- Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg har i det hele tatt ikke brukt energi på sånne ting. Jeg bestemmer meg til våren hva som vil skje videre, svarte hun på Dagsavisens spørsmål.

Skal vi det tolke det slik at tanken på å legge opp i det hele tatt ikke har streifet henne? Det virket nesten slik. Hun er fortsatt en fullblods langrennsløper. Her og nå. Og videre.

Johaugs vei tilbake

For da temaet ble Therese Johaug la hun ut om hennes vei tilbake. Og innsiderne i langrennsmiljøet tror nettopp at Therese kan være hovedårsaken til at Bjørgen tar en sesong til.

- Ja, det hadde vært artig å gå ett mesterskap til sammen med Therese, sa hun etter OL-triumfene.

Nå gleder hun seg bare til å se henne tilbake på landslaget. Og neste VM er altså i Seefeld i februar neste år.

- Så får vi håpe hun har gleden av å gå skirenn igjen. Jeg hadde noen treningsøkter med henne før jeg dro til Sør-Korea, og det er ingen fare med kapasiteten hennes, sa Bjørgen fredag.

Ja til OL i Norge

Hun måtte selvsagt også innom det ferske temaet om et mulig nytt OL til Norge.

- Jeg er positiv til det. Vi kan jo ikke bare klage, nå har vi jo mulighet til å forme det slik vi selv vil. Og jeg synes forslaget med å bruke eksisterende anlegg høres fornuftig ut, sa hun om Lillehammers initiativ til å sette i gang en ny OL-prosess i Norge.

- Vi trenger jo også disse folkfestene i OL som nordmenn er flinke til å skape. Det var stort å få OL-suksess i Sør-Korea, men det er vel det mesterskapet jeg har gått for færrest tilskuere, sier hun.

Nå har allerede Høyre og Arbeiderpartiet sentralt uttrykt skepsis. Og det alle vet er at det blir ikke noe nytt OL i Norge før de to partiene er enige.

PS. Siste tremilsvinner utenom Bjørgen/Johaug? Riktig svar er Valentina Sjevtsjenko som vant foran Charlotte Kalla og Claudia Nysted i 2008. Nettopp Kalla kan bli Bjørgens hardeste utfordrer søndag.