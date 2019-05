Olden Larsen sikret seier for KFUM

KFUM Oslo vant 1-0 mot Strømmen på hjemmebane. Lars Olden Larsen scoret vinnermålet etter 34 minutter.

Med seieren er KFUM oppe på 5. plass på tabellen, mye takket vare Olden Larsen. 20-åringen har bøttet inn mål og deler toppscorertittelen med Sandefjords Pontus Engblom. De har begge scoret åtte mål.

Dagsavisen intervjuet KFUMs målmaskin for noen dager siden.

– Det har vært god flyt de siste kampene. Litt av æren for at det kommer så mye scoringer er at systemet passer meg ganske bra, og jeg har fått mye tillit under Jørgen (Isnes).

Olden Larsen kunne fortelle at han drømmer om Old Trafford.

– Når du vokser opp, drømmer du større enn Norge. Målet har alltid vært å spille fast på et lag i Eliteserien. Jeg har fortsatt mål og forhåpninger om å prege norsk fotball om noen år. Men den ultimate drømmen er å spille på Old Trafford.

Men han understreket at han trives utrolig bra i KFUM.

– Jeg føler at jeg lærer nye ting hver dag her.