– Vi har funnet en løsning som gjør at Stortinget og regjeringen gir støtte til kommunene, så nå må kommunene handle raskt, sier Elvestuen til Dagsavisen.

Lørdag vil et Stortingsflertall bestående av regjeringspartiene Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet vedta en en ny saldering av statsbudsjettet for 2020. Dette innebærer en krisepakke på 250 millioner kroner til kommuner som er hardt rammet av koronakrisen.

Oslo Kommune ligger an til å få 78,5 millioner i støtte.

Potten på 250 millioner skal fordeles til en rekke norske kommuner. Blant disse er Bergen, Stavanger, Sandnes og Fredrikstad.

– Vi legger inn mer penger til kommuner som har forhøyet arbeidsledighet og fordeler etter innbyggertall, forklarer Elvestuen og legger til at også andre byer i Osloområdet vil få støtte, blant andre Drammen, Lillestrøm, Moss, Lørenskog og Ullensaker.

Kriteriet for støtten er arbeidsledighet. Elvestuen håper pengene kan komme til gode for restaurant- og utelivsbransjen som ligger med brukket rygg i Oslo og andre byer.

– Inn mot de større byene er situasjonen i utelivsbransjen kritisk. Likviditetskrisen gjør det vanskelig for mange bedrifter holde ut til den brede kompensasjonsordningen slår ut i slutten av januar 2021.

– Smitteverntiltakene som kom i november i Oslo har ført til at mange har havnet i en veldig vanskelig situasjon, påpeker Elvestuen.

– Hvor fort kan pengene utbetales?

– Dette blir diskutert i Bystyret i Oslo i dag. Byrådet må nå begynne å se på hvordan de kan få midlene ut så fort som mulig. Det ansvaret må ligge hos kommunen, sier Elvestuen.

Er dette en respons på kritikken mot regjeringens håndtering av utelivssituasjonen de siste ukene?

– Nei, vi har selv sett hvordan dette går ut over utelivet. Vi har gjort to ting. Den brede ordningen som vil komme over nyttår, også har vi sett på hvilke muligheter vi har allerede i år. Den eneste muligheten i år er denne salderingen. Dette er muligheten Stortinget har, og det er den vi bruker, sier Elvestuen og påpeker:

– Senest forrige uke fremmet Venstre og Høyre et forslag i Bystyret om 90 millioner i støtte til næringen. En kommune med et budsjett som Oslo har også mulighet til å gi støtte. Det viktigste nå er å få de 78.5 millionene inn i budsjettet og ut til bedriftene.

– En innrømmelse fra regjeringspartiene

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), ønsker midlene velkommen, men frykter det kan være for lite for sent fra regjeringen.

– Dette er en innrømmelse fra regjeringspartiene om at de tidligere kompensasjonsordningene ikke har truffet utelivsbransjen i Oslo. Det svarer likevel ikke på nødropet som byrådet har fremført på vegne av hjørnesteinsbedrifter og tusenvis av arbeidsfolk i Oslo. Selv om vi er glade for pengestøtte til Oslo tviler jeg på at det er nok for restauranter i Oslo som nå står i fare for å gå konkurs eller bli solgt til større kommersielle aktører, skriver Evensen i en sms til Dagsavisen.

Evensen understreker at byrådet vil gjøre det de kan for å fordele midlene til kriserammede bedrifter:

– Vi skal gjøre det vi kan for å få midlene raskt ut, men det vil ta noe tid å utarbeide kriterier for ordningen og etablere en søknadsportal.

