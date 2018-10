Oslo

Av Stian Fyen, ANB

I 2018 bruker Norge hele 225,5 milliarder fra oljefondet til å smøre statsbudsjettet. Mandag legger Siv Jensen fram statsbudsjettet for 2019, og beskjeden fra økonomene er klar: Oljepengebruken bør kuttes.

– Nå er konjunktursituasjonen normal. Ledigheten har gått ned, kapasitetsutnyttingen i økonomien er normal, det er god stemning i næringslivet og oljebremsen er et tilbakelagt kapittel. Da er det ikke lenger behov for generelle stimulanser i statsbudsjettet, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Perspektivmeldingen

De siste årene har Norge opplevd en tøff økonomisk situasjon som følge av det kraftige oljeprisfallet. Arbeidsledigheten har vært høy og veksten lav. For å bøte på de tøffe tidene åpnet finansministeren sparegrisen og økte oljepengebruken kraftig.

Men nå som situasjonen er snudd er det på tide å stramme inn pengesekken, mener sjeføkonom i DNB markets Kjersti Haugland.

– Norsk økonomi er i ferd med å normalisere seg. Samtidig har vi store utfordringer foran oss i form av at vi ser et behov for å stramme inn i finanspolitikken om noen år. Da er det viktig å starte så tidlig som mulig slik at snuoperasjonen ikke blir så smertefull. Dette er en god anledning til å begynne med en mer nøktern finanspolitikk der politikerne faktisk prioriterer. Det har vi sett lite til de siste årene, sier hun.

Regjeringens perspektivmelding viser at det i framtiden vil være et større gap mellom statens inntekter og utgifter. Det betyr at vi enten må tjene mer penger eller kutte kraftig i utgiftene. For å unngå at et framtidig kutt i statsbudsjettet skal gjøre for vondt, bør vi starte allerede nå.

Det samme mener Dørum i NHO.

– Hvis vi tar handlingsregelen på alvor, som det er gode grunner til, ser det adskillig strammere ut i årene som kommer. Da er det bedre å gå løs på ubehaget nå med en gang, og prioritere innenfor rammene i gode tider enn å få en enda tøffere innstramming på et seinere tidspunkt, sier han.

Tror på vekst

Selv om både Haugland og Dørum ønsker seg et betydelig kutt i oljepengebruken, tror begge to at Siv Jensen vil legge flere milliarder fra oljefondet på bordet i år enn i fjor.

Dørum gjetter veksten vil bli på mellom 0 og 4 milliarder, mens Haugland tror den vil bli noe høyere.

– Vi forventer at oljepengebruken øker med 9 milliarder sammenlignet med i fjor, til 235 milliarder. Det vil være godt under handlingsregelen på 3 prosent, og er faktisk den samme uttaksprosenten som i fjor på 2,7 prosent av oljefondets verdi. Det vil gi et nøytralt budsjett som verken vil bremse eller stimulere økonomien, men som vokser i tråd med resten av økonomien, sier Haugland. (ANB)