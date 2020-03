Økning i antall trakasseringssaker på UiO

Årsrapporten for det såkalte Si fra-systemet for studenter og ansatte viser en klar økning i antall varsler i 2019,skriver Khrono. Det kom inn 62 varsler, mot 42 i 2018, og 13 av disse varslene dreide seg om seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Snittet de siste fem årene har ligget på to slike varsler i året.

Rapporten viser til flere eksempler. I et tilfelle sendte studenter seksuelle meldinger til faglærer via verktøyet Mentimeter på forelesning. Mentimeter er et verktøy ansatte kan bruke i undervisningen til å stille studentene enkle spørsmål og avholde avstemminger.