– Det er ingenting ved Ruseløkka skole som er verneverdig. Det har flere instanser slått fast. Og en rehabilitering av skolen vil ikke tilfredsstille de behovene skolen har i framtida, sier Per Bardalen Wiggen til Dagsavisen.

Han har barn i andre og fjerde klasse, og er FAU-representant på skolen.

– Denne saken er med på å ødelegge hele miljøet i nabolaget. Det er blitt slik at enten er du for, eller imot riving, sier han.

I forrige uke la arkitekt Magne Wiggen, på vegne av «Innbyggerinitiativet», fram planer for en rehabilitert skole i Dagsavisen.

Han mente det ville være dumskap å rive.

Ser rødt

Det fikk flere foreldre og beboere i området til å se rødt.

– Han bor ikke engang i området. Hvorfor skal han da sitte på fasiten - og selge inn sitt eget forslag som den beste løsningen, sier de.

– Jeg var veldig imot bygging av nytt Munch-museum, og kjempet med det jeg kunne for å hindre det. Men da de demokratiske beslutningene var tatt, lot jeg det ligge, og sa greit. Det samme burde de som er imot riving gjøre, sier Karin Bjerke, som er nabo til skolen.

– Vi ønsker et miljø for alle, og da er en god skole en naturlig del av det, sier hun videre.

Over en time lenger skoledag

I dag omkranser et byggegjerde skolen. Men innenfor er det ingen aktivitet, og skolen står like tom som den gjorde etter siste skoledag i fjor sommer. Litt lenger bort i Ruseløkkveien står en liten gjeng hutrende foreldre og venter på at ungene skal komme med buss fra Vollebekk skole, hvor de går i påvente av ny skole.

– Nå blir det forlengelse med bussing ene og alene på grunn av at «Innbyggerinitiativet» for bevaring av Ruseløkka skole (Fortidsminneforeningen, Frogner historielag og Oslo Bys vel) til stadighet trenerer, sier Ingunn Sakshaug, som har en datter i femteklasse.

I dag bruker elevene over en time hver dag til å komme til og fra skolen.

– Byråd, byantikvar, riksantikvar, PBE og Fylkesmannen har alle vedtatt at riving er det eneste riktige. Dette burde også motstanderne nå kunne ta inn over seg, sier hun.

– Beboere har flyttet ut at området

I fjor fikk foreldre og elever et tidsperspektiv som de forholdt seg til.

– Vi var positive til bussing til Vollebekk i rive- og byggeperioden. Selv om det i realiteten blir mye venting på forsinkede busser. I disse årene, med barnetrinnet på Vollebekk, er det også en større utfordring for barna med lange dager, og mer tungvint å delta på fritids- og etter skoletid-aktiviteter. Dette bør derfor ikke trekke ut mer enn nødvendig, sier hun.

De engasjerte foreldrene kan fortelle om beboere som har flyttet ut at området. De orket rett og slett ikke mer.

– Jeg mener det er altfor lite fokus på at dette er et skolebygg. Kanskje den viktigste bygningstype vi har ved siden av sykehus. Mange tror visst det er en skulptur vi snakker om, og har utelukkende fokus på utseende og null fokus på funksjonalitet. Det provoserer meg voldsomt, sier Helge Refsum Irgens, som er nabo til skolen.

– Rivningsmotstanderne jobber for en sak som tilsier at det ikke vil være mulig å ha skole videre på Ruseløkka, sier FAU-medlem Tomm Schefte.

– Bygningsmassen tilfredsstiller ikke kravene i forhold til kravspesifikasjon gjeldende for rehabilitering og nyetablering av undervisningsbygg i Oslo kommune. Dagens bygg mangler ut ifra kravspesifikasjon 1.200 kvadratmeter i forhold til dagens elevantall i en skole for 1. til 10. trinn, sier Schefte, som også har en datter i femte klasse.

Søknad i retur

– Ytterligere usikkerhet rundt skolen skaper en segmentering der barnefamilier flytter fra Ruseløkka. Bydelen blir for gamlinger, og innflytterne blir først og fremst unge finansfolk fra Aker Brygge, som flytter om de danner familie, eller forblir enslige i området. Dette skaper et fattigere bymiljø. Det er bare tragisk at enkelte er så opptatt av å bevare en bygning at de ikke forstår at de risikerer å ofre en livskraftig bydel, sier Helge Refsum Irgens videre.

Undervisningsbygg sendte søknad om igangsettelse av riving 5. januar, men sist fredag fikk de søknaden i retur. «Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak i saken», står det i brevet fra Plan- og bygningsetaten, med frist 9. februar.

Noe som igjen kan bety nye forsinkelser.

