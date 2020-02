Dagsavisen har en rekke ganger skrevet om konflikten rundt Sotakiosken på Vålerenga. Kiosken har en symbolsk historisk verdi for beboere i nærområdet, men OBOS ønsker å bygge leiligheter der den står.

Som en konsekvens har OBOS leid inn vektere fra Nokas til å "passe på" kiosken. Mandag toppet konflikten seg med en voldshendelse mellom vektere og naboer.

Vekteren skal ha tatt kvelertak på en aksjonist, for så å legge ham i bakken, ifølge Aftenposten og Vårt Oslo.

Nå legger både OBOS og Nokas seg langflate.

I en pressemelding skriver de:

«OBOS og Nokas beklager hendelsen i går formiddag ved kiosken i Etterstadgata 3 på Vålerenga i Oslo, hvor en vekter fra Nokas brukte unødig fysisk makt for å fjerne en demonstrant som hadde gått innenfor anleggsgjerdet rundt kiosken».

Nokas har nå suspendert vekteren.

Les også: Konflikten om Sotakiosken: Oslo, OBOS og oss

– Vårt ansvar

– På vegne av OBOS beklager jeg sterkt det som har skjedd, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS i pressemeldingen.

– Hendelsen skjedde på vår eiendom og det er vi som hadde hyret inn vektere fra Nokas. Derfor er det som fant sted vårt ansvar. Dette skulle selvfølgelig ikke skjedd og var utenom vekternes mandat.

Ifølge ledelsen i NOKAS var det som skjedde ikke akseptabelt og et brudd på interne instrukser for denne type situasjoner, sier Pettersen.

Les også: Obos-sjefen er klar: Sotakiosken skal ikke tilbake til der den står

«Høyt konfliktnivå»

OBOS og Nokas skriver videre at vekterne var leid inn for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne som skulle utføre lovlige arbeider i og rundt kiosken, og for å ivareta sikkerheten til demonstranter og andre tilskuere.

«Da episoden fant sted var det dessverre et høyt konfliktnivå og en aggressiv språkbruk. I etterkant av episoden ble det også kastet inn bluss i et arbeidskjøretøy på stedet», skriver de.

– Vi ser alvorlig på saken og ønsker i første omgang å beklage overfor vedkommende som ble direkte berørt, men også til alle andre som ble involvert. Uavhengig av hva som ledet til den aktuelle hendelsen, er vekters oppførsel og inngripen i dette tilfellet ikke forenlig med hvordan vi skal håndtere slike situasjoner. Forholdet håndteres nå som en personalsak hos oss, skriver de og fortsetter.

– Den aktuelle vekteren er suspendert i påvente av resultatet av undersøkelsen vi har satt i gang, sier kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Nokas.