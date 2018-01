Oslo

Det er litt rart, egentlig. Hvordan sykkelfelt og parkeringsplasser blant kafeer og fortausrestauranter midt i Oslo sentrum har blitt diskusjonstema over hele landet. Fra Lindesnes til Nordkapp har folk sitti rundt nyttårsreinsdyr og waldorfsalat og mesket seg med avsky mot Oslos politikere, mens pinnerakettene illegalt fløy over gårdstun i vinternatta.

Er Oslo i ferd med å bli for biler det E6 er for rådyr?

Eller er Oslos anti-bil-politikk mest ull og nokså lite mat? Har det egentlig blitt fjerna så mange parkeringsplasser? Har de stengt så mange veier? Når jeg kjører gjennom byen iblant, så finner jeg ikke en eneste liten gatestubb som pleide å være åpen men som nå er stengt. I hvert fall ikke fra denne byrådsperidoden. Men her er mine mine nyttårsønsker for Oslotrafikken:

1. Sykkelveier. Det er flott at det bygges egne traseer for sykkel. Men alle vi som sykler iblant veit at de altfor ofte fungerer som midlertidig parkeringsplass for bilister som bare skal «ett eller annet småtteri». Så, mitt første ønske for oslotrafikken i 2018 er betongskille. Mellom sykkelvei og bilvei.

2. Bussfilene. Da jeg fikk meg elbil, så kjørte jeg ikke i bussfil, fordi det var flaut. Men, som det håpløst umoralske individ jeg er, godtok jeg gradvis at jeg hadde rett til å kjøre der. Så nå cruiser jeg lykkelig forbi køen i en fil som egentlig er ment for kollektivtrafikk, bare fordi motoren min er elektrisk. Men det føles faktisk litt umoralsk. Kø er tross alt skapt av biler, og det blir like mye kø om alle biler i byen er elektriske. Så vi elbilister bør miste den retten.

3. Bommen på Galgeberg. Det står fortsatt biler hver eneste dag og venter i sykkelfeltet på Galgeberg på at 37-bussen skal kjøre forbi, så de kan snike gjennom bommen på halen til bussen. Det burde ikke vært lov.

4. Bilfritt byliv. I gata nedafor jobben min pleide det å være parkeringsplasser, nå er det blitt prøveprosjekt på bilfritt byliv. Vi har fått deilige liggebenker med mobillader, rett ved en vei hvor biler (og digre busser) kjører forbi sånn omtrent hvert eneste sekund. Det er, som du sikkert kan gjette deg til, ikke særlig fristende å sette seg ned der. Det er helt greit at dere fjerner parkeringsplasser, men likevel. Dette er ikke bilfritt. Og det er ikke byliv heller. Her trengs det hardere lut. Fjern hundrevis, gjerne tusenvis av parkeringsplasser. Steng gater. Gjør noe skikkelig. Ikke bare irriterende småtjafs som blir for lite og for mye på en gang.

5. Bompenger. Det er for dyrt for vanlige folk. Er det mulig å se på en eller annen form for inntektsjustering? Biler som eies av rike folk kan betale femti spenn for å passere. Men resten? Alle har ikke råd til elbil, sjøl om enkelte miljøspinnere påstår det.

6. Tesla-avgift. Nå ble det ikke noe av, den avgiftsøkninga som Venstre prøvde seg på i statsbud-sjettet, hvor veldig tunge elbiler skulle få høy bilavgift. Enkelte eksperter mente tunge elbiler ikke egentlig skaper mer slitasje enn helt vanlige elbiler også. Men så er jo også det med vekt bare vikarierende argumentasjon. Hovedpoenget er jo at de er så himla dyre. Vi synes det er ubehagelig at rike Tesla-eiere skal få masse avgiftsfritak. Så hvorfor ikke legge avgiften der den strengt tatt bør ligge, på de dyreste bilene? Elbiler over 800.000 for eksempel? Legg på bilavgift! Miljømoralsk problem løst, og Asker-Teslaene betaler mer til felleskassa.

7. Raymobilen. Helt ærlig, at byrådene kjører bensinbil i blant … altså, hvem bryr seg? Kos dere med dem, bare dere fikser punkt 1-6. OK?