Nytt varsel – nå også mot Raymond Johansen

Oslo

Av Aslak Borgersrud og David Stenerud

I går kom det et nytt varsel i konflikten mellom Utdanningsetaten og byrådet i Oslo.

Varselet handler om brudd på taushetsplikten. Det fortalte byrådslederen Raymond Johansen fra bystyrets talerstol i dag.

Dagsavisen har meldt at den mektige skoledirektør Astrid Søgnen har fått beskjed at hun må slutte i jobben. Det er denne informasjonen det nye varselet dreier seg om.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) orienterte onsdag klokken 15 bystyret om varsel-situasjonen, som startet med et varsel 7. september fra flere ledere Utdanningsetaten mot Inga Marte Thorkildsen (SV), som er byråd for oppvekst og kunnskap.

– Jeg vil også opplyse om at det i tillegg har kommet ytterligere et varsel som ble mottatt i sekretariatet for sentralt varslingsråd i går 25. september. Jeg vil komme tilbake til omstendighetene rundt dette i egen orientering etterpå, begynte Raymond Johansen i Rådhuset onsdag ettermiddag.

– Det er til syvende og sist jeg som har mulighet til å konkludere i en sak hvor byråden er utpekt av meg, sa byrådslederen.



Inga Marte Thorkildsen. Foto: Arne Ove Bergo

Det nye varselet omhandeler Inga Marte Thorkildsens forhold til Utdanningsetaten og direktør Astrid Søgnen. Varslet retter seg også mot Raymond Johansen selv, opplyste byrådslederen.

Johansen bekrefter at han har bedt Astrid Søgnen om å gå.

– Kommunen fastholder at det er ønskelig med dialog, men dersom dette ikke lar seg gjøre, må kommunen vurdere hvilke alternativer man har, sa byrådslederen.

Om innholdet i varselet sa Johansen videre:

– Varslet omhandler påstand om brudd på taushetsplikt om innoldet i avholdte møter med utdanningsdirektøren, og om opplysninger i offentlig journal.

Eirik Lae Solberg (H) stilte spørsmål i spørretimen om Johansens forhold til taushetsplikten.

– Opplysninger om at en leder er bedt om å gå over i en annen stilling er ikke taushetsbelagt, sier byrådslederen til Eirik Lae Solberg.

– Om jeg greier i detalj å finne ut om hvem som lekker til hvem, det veit jeg ikke. Men jeg skal gjøre en grundig informasjonsinnhenting, sa Raymond Johansen.