Byråden om VM-fest på Youngstorget: – Vil se nærmere på Oslos praksis

Årets fotball-VM i Qatar skal vises på storskjerm i et gigantisk telt midt på Youngstorget i Oslo. Det har ført til protester. Nå kan bydel Nordstrand vedta et forslag om å stoppe hele greia.

– Alle har en grense, og for meg er den passert nå.

Det sier SV-er Vegard Kjendsli. Han sitter i Bydelsutvalget i bydel Nordstrand. Der har han foreslått at Oslo kommune ikke bør stille arealer til disposisjon for visning av fotball-VM i Qatar. Forslaget kommer seint. VM starter i november, og det blir bare noen uker mellom et eventuelt vedtak og første avspark i mesterskapet som er kritisert både for menneskerettighetsbrudd og korrupsjon.

– Jeg kommer aktivt til å velge bort fotball-VM, og hadde forventa at Oslo kommune gjorde det samme, sier Kjendsli til Dagsavisen.

Vegard Kjendsli sitter i Nordstrand bydelsutvalg for SV. (Privat: Mari Kjendsli)

Han er glad i fotball og innser at forslaget kommer i seineste laget.

– Kontrakter er inngått. Telt er satt opp, og det er sikkert kjøpt inn en masse øl. Hadde Oslo sagt det opp nå ville det vært en kjempemarkering, sier han.

Vil se på Oslos praksis

– VM i Qatar er sportsvasking, slår samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav fast.

Som ansvarlig for samferdsel er hun også ansvarlig for Bymiljøetaten, som leier ut plassen. Eller låner ut gratis, som i dette tilfellet. Selv om hun dermed har ansvaret for at plassen er lånt ut er hun svært kritisk til arrangementet.

– Lokale arrangementer knyttet til et slikt mesterskap, som er forbundet med menneskerettighetsbrudd og dødsfall, representerer ikke den arrangementsbyen Oslo ønsker å være, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Sirin Hellvin Stav (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Her er hun på Fridtjof Nansens plass, hvor det ikke er et eneste telt. (Aslak Borgersrud)

– Leiekontrakten for dette arrangementet er allerede inngått med Bymiljøetaten. Men jeg vil nå ta initiativ til å se nærmere på Oslos praksis på dette området og hvilke muligheter vi har for å nekte utleie til slike arrangementer i framtiden.

Likevel vil hun ikke nå gå inn og overstyre Bymiljøetaten i denne konkrete saken.

– Søknader om leie av arealer behandles i Bymiljøetaten. I saksbehandlingen må etaten, som forvalter av arealene, sørge for likebehandling av aktører. Bymiljøetaten vurderer ikke innholdet i arrangementer, men om de er lovlig og praktisk gjennomførbare. Men jeg vil som sagt nå se på hvilke muligheter kommunen har til å nekte utleie av offentlige arealer til slike arrangementer i fremtiden, skriver hun.

Forslaget til SV-eren Kjendsli kommenterer hun enkelt:

– Jeg skjønner utrolig godt at folk reagerer på at fotball-VM i Qatar vises på Youngstorget. Det gjør jeg også.

Burde vært vurdert

Tilbake i bydel Nordstrand tror Vegard Kjendsli at det hele egentlig er en glipp.

– De har vel sagt ja av gammel vane og ikke tenkt noe mer over det, sier han.

Han håper at det i framtida blir mulig å få en eller annen form for vurdering før arrangementer som dette.

– Det tenker jeg ville være helt naturlig. Det er ytringsfrihet i Norge. Men man tar vel noen vurderinger politisk. Jeg hadde håpet at man i dette tilfellet hadde gjort det, sier han.

Nå satser han på at saken kan føre til en holdningsendring.

– Så spørs det jo om en tilsvarende situasjon vil oppstå igjen. Dette VM-et er jo veldig spesielt, både med tanke på hva som skjedde ved tildelingen og på menneskerettighetsbruddene. Men for min del velger jeg bort VM denne gangen, selv om jeg pleier å følge ganske intensivt med. Grensa må gå ett eller annet sted, sier han.

Kan være ulovlig

Men om ikke politikken kan stoppe VM på storskjerm, kan kanskje Plan- og bygningsetaten gjøre det. Avisa Oslo melder nemlig torsdag kveld at gigantteltet på Youngstorget kan være ulovlig.

Fra Oktober- til VM-fest. Teltet dekker halve Youngstorget og skal gjøre det i tretten uker. (Aslak Borgersrud)

Årsaken er at arrangørene samarbeider med Oktoberfest om selve teltet på plassen. Det skal dermed stå i hele tretten uker. Og alt over to måneder er søknadspliktig, ifølge Plan- og bygningsloven.

– Dersom det er klart at teltet skal stå i en periode på 13 uker, vil plasseringen kreve byggetillatelse etter plan- og bygningsloven § 20–4 (midlertidig tiltak inntil to år). Vi vil vurdere å følge opp en plassering utover to måneder som en ulovlighetssak, skriver Atle Jan Larsen i Plan- og Bygningsetaten til Avisa Oslo.

