Oslo-økonomien svekkes: – Det er alarmerende

– Oslo taper en milliard eller så. Det er alarmerende.

Det sier Ola Wolff Elvevold til Dagsavisen etter å ha satt seg inn i statsbudsjettet som kom torsdag klokka ti. Elvevold er gruppeleder i Oslo SV, og er svært kritisk til det nye opplegget for kraftskatt som kom i forrige uke. I dagens statsbudsjett ser ikke Oslos milliardtap ut til å være kompensert.

– Det er et opplegg som straffer Oslo fordi vi har valgt offentlig langsiktig eierskap over krafta, sier han.

– Hva blir konsekvensene?

– Det er dramatisk, det er klart det er det. Vi må dekke inn den milliarden, og Oslo har ikke noe oljefond å hente av. Det betyr at vi må overveie velferdskutt for folk i Oslo, sier han.

– Det er ikke ting som du bare kan effektivisere bort. Det kommer til å merkes, sier Elvevold.

Han skal snart begynne å forhandle Oslo-budsjett i bystyret, og må greie å finne et flertall for et budsjett som dermed får kraftige kutt,

Vil ikke ha ring 1 i tunnel

Elvevold reagerer også på at staten går videre med å ombygge Hammersborgtunnelen, den delen av Ring 1 som går under regjeringskvartalet. Oslo-politikerne mener tunnelen bør stenges for biltrafikk, mens regjeringa vil bruke 3,1 milliarder på å bygge den om. 200 millioner av de kronene er nå satt av for 2023.

– Det er overraskende. Men sjøl hvis dette skal bli vedtatt er det ikke for seint å ta til vettet. Jeg håper regjeringa snur, sier han.

– Vi vil ikke ha den veien der. Det vet regjeringa godt. Likevel prioriterer de den i et stramt budsjett hvor få ting er hellig og mye må revurderes. Tre milliarder til å sørge for biltrafikk i Oslo sentrum, det er en underlig prioritering, sier han.

Mener Oslo ikke er forberedt på dårlige tider

Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Oslo Høyre, mener statsbudsjettet betyr store kutt for Oslo Kommune.

– Dette et stramt budsjett for Oslo, sier Eirik Lae Solberg.

Han er gruppeleder og byrådskandidat for Oslo Høyre, og mener dagens statsbudsjett viser at Oslo kommune ikke er forberedt på dårlige tider.

– Summen av endringene rammer Oslo hardt. Hadde vi satt av penger fra noen av de gode årene vi har bak oss, så hadde vi vært mye bedre rustet, sier han.

Det er forrige ukes forslag om endringer i kraftskattene som virkelig svekker Oslo kommunes økonomi. Nå håpet mange Oslo-politikere at regjeringen på en eller annen måte skulle kompensere hovedstaden i statsbudsjettet. Det ser den ikke ut til å ha gjort, mener Lae Solberg.

– Det som bekymrer meg mest er at folk i Oslo kommer til å få dårligere råd. Særlig de som har lite å rutte med kommer til å få et tøft 2023. Staten stiller ikke opp for å hjelpe dem som har det vanskelig, sier han.

Ingenting utligner milliardsmellen

– Hvordan blir det strammere?

– Inntektsveksten i Oslo ser ut til å bli spist opp av kostnadsøkningene.

Han viser til at det totale økte handlingsrommet for Norges kommuner er på bare 100 millioner kroner. Hvis det fordeles likt betyr det økte inntekter på 12–13 millioner kroner for Oslo, hvilket er nesten ingenting i Oslos budsjett. Samtidig fikk Oslo en kraftig skattesmell på kraftbeskatning i forrige uke. Flere har anslått at statens nye kraftskatter koster Oslo rundt en milliard kroner.

– Oslo kommune ser ut til å svekkes med omtrent en milliard, når du ser på kommuneopplegget og endringen i kraftbeskatningen samlet, sier Lae Solberg.

[ Vil kutte skattene på inntekter under 750.000 kroner ]

Han presiseres at dette er førsteinntrykk, men at han ikke finner noe som kan utligne milliardsmellen.

– Det ser ikke ut som om Oslo har blitt kompensert for de ekstraordinære utgifter Oslo har hatt på grunn av høye strømpriser og koronautgifter. Tvert imot legger man opp til et opplegg der Oslo får mye mindre å rutte med, sier han.

Dermed ser Oslo-politikerne i tiden fram mot jul ut til å måtte finne en milliard kroner eller så, for å få Oslo-budsjettet i balanse.

– Hvordan gjør man det?

– Det må vi komme tilbake til. Men jeg skulle ønske vi hadde satt av penger. Hver gang kommunen har fått økte inntekter har byrådet brukt opp alle pengene. Nå rammer det Oslos innbyggere, sier han.

Rødt gruer seg til Oslo-budsjettet

I Rødt Oslo er nå frykten stor før tilleggsinnstillinga til Oslo-budsjettet. Det er et oppdatert budsjett, som legges fram etter at statsbudsjettet er klart, for å tilpasse Oslos finanser til inntektene fra staten.

– Vi gruer oss til byrådets tilleggsinnstilling. Vi forventer kutt i velferd, men også i byrådspartienes egne løfter. Det er mat i skolen, AKS, og mange gode saker vi har støtta i alle år, sier gruppeleder Siavash Mobasheri i Rødts bystyregruppe.

Årsaken er, igjen, kraftbeskatninga.

– Vi støtter helhjertet opp om at man skal ta laksebaronene og de som driver med vindkraft. Men vi er kritiske til at man nå innfører en skatt som rammer neste års budsjett så hardt.

Mobasheri mener kommunene burde vært varslet langt i forveien før en så kraftig inntektsreduksjon.

– Man gir litt til kommunene, men tar mye mer tilbake. Det slår feil ut, sier han.

Blir forbanna på Vedum

Han mener også Oslos østkant burde fått noe fra regjeringa.

– Vedum bodde nesten på Grorud i sist valgkamp. Så får vi et statsbudsjett hvor Trondhjemsveien ikke er nevnt med et ord. Det samme gjelder miljølokk på Furuset. Eller tunnel på Manglerud. Ikke et ord. Samtidig fortsetter de med E18 vestkorridoren. Et prosjekt til 40-50 milliarder som er totalt meningsløst. Tut og kjør, sier han.

– Det viser hvordan Senterpartiet blir i maktposisjon. Løftene er bare tomme ord. Jeg blir faktisk mer forbanna enn jeg trodde jeg skulle bli over et statsbudsjett, sier Mobasheri til Dagsavisen.

– Vil sette kollektivtrafikken tjue år tilbake i tid

Marit Kristine Vea er miljøpolitisk talsperson og nestleder i Oslo Venstre. (Foto: Baard Salvesen)

I Oslo Venstre er det også dårlig stemning etter dagens budsjett. Miljøpolitisk talsperson Marit Kristine Vea er ekstremt bekymra for hva som nå vil skje med Oslos kollektivtransport til neste år.

– Oslo har ropt varsko om at høye strømpriser rammer Oslos kollektivtrafikk voldsomt. Likevel har ikke byrådet lagt inn i nærheten av stor nok buffer til å dekke inn de økte utgiftene, og de har langt på vei sagt at staten på løse dette, skriver Vea i en epost til Dagsavisen.

Hun viser til at både trikk og T-bane er elektriske og rammes brutalt av strømprisene.

– Oslos kollektivselskaper har varslet at dersom disse utgiftene ikke kompenseres så vil det bety at rutetilbudet må kuttes med opp mot 40 prosent neste år. I statsbudsjettet kan vi ikke finne spor av penger til å kompensere for de økte utgiftene, skriver hun.

– Konsekvensene vil i praksis sette Oslos kollektivtrafikk tjue år tilbake i tid, mener Vea.

Dårlige nyheter for Oslo-folk med bil

I Oslo Fremskrittsparti er det bil-nyhetene det reageres hardest på. Finanspolitisk talsperson Lars Petter Solås kaller regjeringas forslag om elbiltakster i bompengene for «nedslående nyheter».

Lars Petter Solås, finanspolitisk talsperson i Oslo Frp. (Aslak Borgersrud)

– Oslo-folk har vært landsledende i kjøp og bruk av elbiler. Nå skal de straffes enda hardere for å ha gjort det, skriver han i en epost.

Han viser til forslaget om at elbiler nå kan måtte betale opp til 70 prosent av fossiltakst.

– Det betyr at byrådet kan sette opp bompengene enda mer, skriver han.

Solås mener også Oslo nedprioriteres i budsjettet.

– Statsbudsjettet rammer Oslo hardt. Byen vår får bare dårlige nyheter ut av å ha Arbeiderpartiet i både regjering og byråd. Arbeiderpartiet tar fra Oslo-folk for å kjøpe seg stemmer i distriktene, mener Solås.

[ – Et budsjett som prioriterer de som har minst ]

