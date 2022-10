– Regjeringa gjør det skikkelig vanskelig for oss, sier Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Han er ansvarlig for Oslo-budsjettet på 90 milliarder kroner. Det ble lagt fram for to uker sida. Siden har regjeringa varslet om nye skatter som vil ramme Oslo Kommunes økonomi negativt med minst en milliard. Torsdag kom statsbudsjettet, uten å kompensere.

– Det er jo helt utrolig. Vanligvis forteller regjeringen hva de skal gjøre med kommuneøkonomien før sommeren. Her kommer de etter at vi har lagt fram vårt budsjett og sier «vi tar vekk en milliard», sier Wilhelmsen.

I noen timer torsdag har han og byrådsavdelinga for finans jobbet på spreng med å skaffe seg oversikt over budsjettet. Resultatet er så langt nedslående. I likhet med hele resten av Oslo-politikken reagerer han kraftig på hvor dårlig Oslo kommer ut.

– De gjør det skikkelig vanskelig for oss. Jeg synes dette er ekstraordinært, sier han.

– Jeg skjønner ikke hvorfor man i en så vanskelig situasjon skal økse løs på kommunekassa. Jeg er ganske opprørt over det. Og at det kommer så seint, det synes jeg er spesielt. Og ganske dramatisk, sier han.

[ Trygves beskjed til folk med dårlig råd som gruer seg til vinteren: – Vi må dempe prisveksten ]

Må snu alle steiner

Uansett er konsekvensen klar for Oslo. Statsbudsjettet og skatteomleggingene vil koste Oslo kommune mye penger. Akkurat hvor mye må det fortsatt finregnes på før Wilhelmsen tør si et tall.

– Hovedinntrykket er at jeg er skuffa. Det betyr et kutt på en milliard. Jeg hadde håpet at vi skulle få noe igjen. Noen form for kompensasjon. Det klarer jeg ikke å finne. Det er ordentlig skuffende, sier han.

– Så du mangler nå en milliard i budsjettet?

– Jeg må i hvert fall snu alle steiner for å finne ut hvordan i all verden vi skal få 2023-budsjettet til å gå opp. Vi mister handlingsrom, som jeg må dekke inn på en eller annen måte. Målet er å unngå å gjøre kutt som Oslos innbyggere vil merke. Mesteparten av de pengene vi bruker går jo til kommunale tilbud.

– Kan man finne noen penger et sted? Som ellers skulle gått til å betale gjeld eller noe?

– Tja. Det er mange bevegelige deler i kommunebudsjettet. Vi kommer ikke unna å se på prioriteringer og tjenestene til innbyggerne. Men det er en stor økonomi, så det er alltid mulig å gjøre justeringer.

I tillegg til strømskatt er det nemlig også enda et problem her, ifølge finansbyråden. I år har det nemlig vært veldig høy prisvekst, som heller ikke kompenseres.

– Regjeringen bare later som om den ikke finnes. I realiteten blir det et kutt.

– På hvor mye?

– Det klarer jeg ikke si. Men vi kan håndtere det i år. Diskusjonen blir hvordan vi håndterer det neste år.

[ Utsetter seks store veiprosjekter ]

Koronakompensasjon

En mulig redningsplanke for Oslos økonomi i 2023 er koronakompensasjon. Finansbyråden mener staten skylder Oslo halvannen milliard kroner. I fjor dukket kompensasjonspengene opp i siste liten, uten varsel på forhånd.

Strengt tatt har denne koronakompensasjonen ingenting i 2023-budsjettet å gjøre. For de skal kompensere for utgifter i år, altså 2022. Likevel mener Wilhelmsen at regjeringen kunne beroliget kommunene med å omtale koronakompensasjonen for 2022 i statsbudsjettet.

– Det hadde jo vært veldig bra om regjeringen nå kunne legge de pengene på bordet og fjerne den usikkerheten.

Wilhelmsen sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lovet å betale, i et møte han var i. Men fortsatt er ikke pengene på bordet.

– Vi må jo få vite hva vi gjør med dette. I fjor kom dette kjempeseint før jul. Da rekker vi ikke få det inn i budsjettet og det blir masse tull.

– Kan de pengene redde Oslo-budsjettet?

– I utgangspunktet er det vanntette skott. Det vil jo være ekstra penger i 2022, som en engangssum. Men vi får se hvordan vi disponerer det.

– Penger er penger, er det ikke sånn a?

– Jo da, men mye av det som kommer i statsbudsjettet er varige endringer. Dette er jo en engangsutbetaling.

[ Reagerer på statsbudsjettet: – Oslo svekkes med en milliard ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen