Låner Youngstorget gratis til Qatar-fest: – Helt håpløst

Qatar-VM boikottes i flere franske storbyer, og nylig kunngjorde også den politiske ledelsen i hovedstaden Paris at ingen storskjermer eller supportersoner blir satt opp til mesterskapet.

Fotball-VM i Qatar starter 20. november, og i Oslo får selskapet Fanparks arrangere «Fotballfesten» på Youngstorget, i en måned til ende. Selskapet betaler heller ikke leie, selv om Youngstorget dermed blir privatisert i månedsvis. Fram til Fotball-VM tar over plassen, får Oktoberfest sitt gigantiske telt fylle opp nesten hele plassen nord for Torggata. Også de leier plassen gratis.

Reagerer kraftig

Fotballfesten har vekket oppsikt og motstand i sosiale medier den siste måneden. Nå henger også Rødt seg på kritikken.

– Det er en plass med stor symbolverdi. Da hører ikke slaveri hjemme der. Ikke i Oslo, og i hvert fall ikke på Youngstorget, sier Siavash Mobasheri.

Han er gruppeleder i Rødt Oslo, og reagerer kraftig på at plassen, som ellers brukes til blant annet å markere arbeiderklassens internasjonale kampdag 1. mai, nå skal brukes til et mesterskap som er blitt sterkt kritisert for brudd på arbeidernes rettigheter. Ifølge Amnesty Qatar er over 90 prosent av befolkningen i Qatar migrantarbeidere uten statsborgerskap. Landet har ikke pressefrihet og homofili er straffbart.

Mobasheri er ikke den eneste som har gått hardt ut mot mesterskapet. Fotballekspert Aleksander Schau ga tidlig i år NRK beskjed om at han ikke ønsker å bidra i sendingene under høstens fotball-VM i Qatar.

Menneskerettigheter på banen

– Jeg heier på det norske landslaget og Iran. Og det er selvfølgelig kjedelig å boikotte VM. Iran er jo kvalifisert. Men fotball er et lagspill. Det er viktig å snakke om menneskerettigheter, også på banen, sier Mobasheri til Dagsavisen.

Han er tidligere fotballspiller, med spill i 1. divisjon (daværende Adeccoligaen), og har til og med fått henvendelser fra det iranske U-landslaget i sin tid. På tross av fotballinteressen, reagerer han kraftig på at et arrangement som skal vise Qatar-VM på storskjerm får låne Youngstorget.

– Det er godt over 8000 arbeidsfolk som har mistet livet under planlegginga og bygging av VM. Skal Oslo kommune legge til rette for et mesterskap som dreper, spør han.

Ifølge Amnesty har over 15.000 migranter mistet livet i Qatar de siste ti årene. Organisasjonen skriver på sine sider om VM at Qatar ikke etterforsker dødsårsakene, og at ytterst få blir kompensert. Arbeiderne er ofte «utsatt for lange arbeidsdager, utnyttelse, forurensing, uhygieniske og overbefolkede boliger, ekstreme temperaturer med mer, som bidrar til å utsette dem for risiko», skriver Amnesty videre.

Qatarske myndigheter sier de har innført flere tiltak og reformer for å bedre situasjonen for gjestearbeiderne og vilkårene for menneskerettigheter, ifølge NTB.

– Når Bymiljøetaten gir tillatelse til å ha det arrangementet på kommunens grunn, så godtar kommunen indirekte brudd på menneskerettighetene, slår Mobasheri fast.

Qatar World Cup 2022 Arbeidere på Lusail, en av stadionene i 2022-VM. Arenaen skal ha plass til 80,000 tilskuere, og blant annet være åsted for åpningskampen og finalen. (Hassan Ammar/AP)

Fransk motstand

Internasjonalt er det mange som markerer sin motstand mot fotball-VM. Danmark kommer til å stille med «protestdrakter» der logoer og andre detaljer er tonet helt ned, for å markere avstand til vertslandet.

Tirsdag ble det kjent at Paris ble med i boikotten av store skjermvisninger av Qatar-VM i Frankrike. Tidligere denne uka vedtok storbyene Lille, Strasbourg, Reims og Bordeaux i Frankrike det samme.

Årsaken er bekymringen rundt rettighetsbrudd overfor migrantarbeidere og miljøpåvirkningen turneringen i Qatar har. «Vi skal ikke vise en eneste kamp på storskjerm», skriver Lille-ordfører Martine Aubry på Twitter.

Viseordfører i Paris med ansvar for sport Pierre Rabadan sier til nyhetsbyrået AFP at det var flere grunner til at de ikke ville sette opp storskjermer for å vise Qatar-VM. Han nevner både de miljømessige og sosiale forholdene knyttet til organiseringen, i tillegg til at mesterskapet arrangeres på vinteren.

– For oss var det ikke noe spørsmål, sier Rabadan.

Ble vurdert

– Vi vurderer alle arrangementer som skal inn på Youngstorget, store som små. For store plasskrevende arrangementer ser vi blant annet på framkommelighet for utrykningskjøretøy, vareleveranser og ikke minst på sikkerheten for publikum rundt arrangementet. Arrangementet Fotballfest ble vurdert på lik linje med andre lignende arrangement, som for eksempel Oktoberfest. Det spesielle i år er at Oktoberfest og VM i fotball kom tett på hverandre.

Det skriver seksjonssjef Christian Frostmann i Bymiljøetaten en e-post til Dagsavisen.

– Vi har forståelse for reaksjonene som har kommet, men vi må sikre likebehandling. Bymiljøetaten innvilger søknader på bakgrunn av førstemann til mølla-prinsippet og dermed utelukkende om det er fysisk plass på arealet, skriver han.

– Kan jeg da leie Youngstorget for å arrangere min private bursdagsfest en måneds tid?

– Vi er generelt restriktive til private, lukkede arrangementer. Vi ønsker at arrangementer skal være åpne (med/uten billettsalg) og tilgjengelig for publikum. Eksempelet du beskriver med søknad om privat bursdagsfest en måneds tid, ville blitt avslått, skriver han.

– Hva tenker dere om konsekvensene for næringslivet rundt torget? Flere utesteder har tidligere ment at så store og lange arrangementer på Youngstorget ødelegger for dem.

– Oslo kommune har over tid jobbet systematisk for å skape gode byrom til økt byliv. Youngstorget har et stort potensial for å kunne arrangere ulike arrangementer, og kommunen vurderer at ulike arrangementer på torget også vil bidra positivt for andre aktører i området.

– Bymiljøetaten legger til rette for utleie av Youngstorget til mange forskjellige aktiviteter i løpet av året, og det er ikke uvanlig at deler av torget blir avstengt i perioder for større arrangementer. Youngstorget er et viktig samlingspunkt i Oslo sentrum. Fotballfesten og tilsvarende arrangementer trekker publikum til sentrum, og dette skaper igjen ringvirkninger for andre tilbydere av kultur i byen, skriver han.

Etterlyser kriterier

Men Mobasheri i Rødt mener kommunen burde tatt et standpunkt.

– Det er en veldig underlig måte å behandle søknader på. Det er bare førstemann til mølla. Det virker som om det ikke er noen kriterier. Det er ikke slik Oslo kommune kan drive, sier han.

– Selvfølgelig skal kommunen ta stilling til hva som skal avholdes på kommunens areal. Oslo skal være en by med internasjonal solidaritet. Vi kan ikke ha dette på samvittigheten, sier han.

Bymiljøetaten har ansvaret for å låne ut plassen, mens det politiske ansvaret ligger hos Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS), ledet av byråd Sirin Hellvin Stav (MDG). Ingen i MOS vil kommentere denne saka overfor Dagsavisen.

Christian Frostmann i Bymiljøetaten kan også fortelle at byrådet har besluttet at leiekostnadene for alle utendørsarrangement frafaller i 2022. I prinsippet skal det koste penger, men under delvis korona-nedstenging ble det gjort gratis, for å hjelpe en hardt rammet utelivsbransje.

Boikotter

Norsk Supporterallianse har lenge oppfordret til boikott av hele Qatar-VM. Talsmann Ole Kristian Sandvik, håper folk holder seg unna arrangementet.

– Idretten blir brukt som PR-kampanje for drittregimer. Jeg skulle ønske at fotballen kunne ta et standpunkt og si at det ikke er innafor, sier Sandvik.

– Det er jo litt ironisk at det skal være en stor fest for å hylle et VM hvor det dør tusenvis av slaver på den plassen som er mest forbundet med arbeidere, legger han til.

Han mener prinsipielt at kommunen ikke skal bry seg veldig om hvem som arrangerer på deres tomter, men synes likevel det er problematisk.

– Jeg håper så få som mulig drar og ser på dette. Det er et personlig ansvar, sier han.

Fanparks svarer

Dagsavisen har forelagt Fanparks kritikken mot arrangementet på Youngstorget. De har forståelse for deler av kritikken, og forklarer de også skulle ønske at mesterskapet hadde blitt lagt til et annet sted enn Qatar. Samtidig presiserer de at de legger seg på samme linje som NRK, TV 2 og Norges Fotballforbund.

– Vi kritiserer omstendighetene rundt mesterskapet. Dette har vi også kommunisert til FIFA. Men vi velger å ikke boikotte, men heller tilby et produkt som folk selv kan velge om de ønsker å benytte seg av, skriver selskapet i en e-post til Dagsavisen.

– Hva tenker dere om menneskerettighetsbruddene i Qatar?

– Vi er selvsagt forferdet over de grusomhetene som er avdekket, og dette har vi også kommunisert til FIFA. Avgjørelsen gjør at årets VM for alltid vil være et VM med en stor bismak for mange. VM skal være en folkefest, og skal glede millioner, om ikke milliarder av mennesker, men det skal og bør også være en arena for forbrødring og fellesskap. Det er nå likevel et faktum at VM i Qatar blir avviklet, og både NRK og TV 2 skal vise mesterskapet på norske TV-skjermer. Derfor har vi valgt å invitere, som ved alle andre store herre- og kvinnemesterskap og cupspill, hele byen til storskjermvisninger.

Fotball-VM i Qatar

Qatar ble tildelt VM 2. desember 2010. Qatar blir det første landet i Midtøsten til å arrangere fotball-VM. Mesterskapet varer fra 21. november til 18. desember 2022.

I 2011 kom de første beskyldningene om korrupsjon i forbindelse med tildelingen. Tidligere Fifa-generalsekretær Jerome Valcke antydet i en e-post at han mente Qatar kjøpte retten til å arrangere VM. Fifas ledelse og Qatars myndigheter har hele tiden nektet for at stemmer ble kjøpt for å sikre ørkenstaten mesterskapet.

I 2015 ble i alt ni Fifa-topper siktet for korrupsjon av påtalemyndigheten i USA. Like etter trakk Sepp Blatter seg som president i det som senere er omtalt som den store Fifa-skandalen.

Blatter og tidligere Uefa-president Michel Platini er tiltalt for svindel. En dom i den sveitsiske domstolen er ventet 8. juli. Sentralt i korrupsjonssaken er utbetalingen av 2 millioner sveitserfranc fra Blatter til Platini i 2011.

Den britiske avisen The Guardians avsløring i 2021 hevdet at over 6500 gjestearbeidere, hovedsakelig fra India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh, har mistet livet siden VM-tildelingen til Qatar for over ti år siden. 37 av dødsfallene er direkte tilknyttet stadionbygging.

Flere organisasjoner har i lang tid hevdet at Qatar bryter grunnleggende menneskerettigheter, blant annet gjennom forbud mot homofili og uakseptabel behandling av utenlandske arbeidere.

Qatarske myndigheter har innført flere tiltak og reformer for å bedre situasjonen for gjestearbeiderne og vilkårene for menneskerettigheter.

Fotballtinget sa i juni 2021 klart nei til boikott av neste års VM etter at flere toppklubber hadde gått inn for dette.

Kilder: NTB, BBC, Al Jazeera, Sunday Times, The Guardian

