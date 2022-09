Nye skatter vil svekke Oslos kraftinntekter: – Veldig mye

Saken oppdateres

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet i dag en kraftig opptrapping av skattlegginga av norske naturressurser. Nye og økte skatter på vind, laks og vannkraft skal skaffe staten 33 milliarder årlig i nye inntekter.

Dette får stor betydning for Oslo kommune. I forrige måned ble det kjent at halvårsresultatet fra kommunens heleide kraftselskap Hafslund havnet på 1,15 milliarder kroner for første halvår 2022. Da har allerede nesten fire milliarder kroner blitt betalt inn i skatt.

Store kraftinntekter

Byrådsleder Raymond Johansen bekrefter overfor Dagsavisen at dette vil få store konsekvenser for Oslo kommune tirsdag morgen.

– Veit dere hva dette betyr for Oslos kraftutbytte?

– Mye. Veldig mye. Må regne først, var det raske svaret fra byrådslederen.

I forrige uke la byrådet fram sitt Oslo-budsjett for 2023. Johansen omtalte det som et «krisebudsjett», men selv der har kommunen anslått et utbytte på 2,5 milliarder fra Hafslund. Disse pengene vil, om regjeringens budsjettforslag blir vedtatt, bli skattet hardere.

Oslobudsjettet for 2023 er totalt på 90 milliarder kroner.

Dette påvirker Oslos økonomi

Regjeringen foreslår økning i grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 til 45 prosent. Dette får virkning fra inntektsåret 2022. Grunnrenteskatt er en skatt på inntekter selskaper får fordi de drar fordel av naturen, som havvann, vind og fossefall. Det vil si inntekter de får utover det de kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats, skriver NTB.

Regjeringen foreslår et ettårig trekk i kraftkommunenes rammetilskudd. Totalt blir trekket på tre milliarder kroner. Det er foreløpig ikke kjent hvor mye dette betyr for Oslo.

Regjeringen foreslår også et høyprisbidrag på vannkraft, som skal være på 23 prosent av den delen av kraftprisen som overstiger 70 øre/kWh. Skatten trer i kraft i dag, 28/9 2022.

