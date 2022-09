Frykter betydelige kutt i Oslo-budsjettet

Regjeringen har varslet nye store skatter på kraftbransjen. Oslo kommune eier Hafslund, Norges nest største kraftprodusent, og har nesten tre prosent av inntektene fra strømproduksjon. I 2023 har byrådet budsjettert med 2,5 milliarder kroner i strøminntekter.

Nå kan de inntektene bli betydelig mindre. Og det bekymrer bystyrerepresentant for Høyre, Eirik Lae Solberg. Han er også partiets byrådslederkandidat før neste valg.

– Det som bekymrer meg er at de høye inntektene fra Hafslund er en viktig forutsetning for det budsjettet som byrådet la fram for en uke siden, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

– Det er veldig lite å gå på i budsjettet. Det gir grunn til stor bekymring, sier han.

Tidligere i dag uttalte byrådsleder Raymond Johansen at skattene vil bety «veldig mye» for Oslos kraftinntekter.

Veldig alvorlig

Han mener de nye skattene kan få tydelige negative konsekvenser for kraftinntektene til Oslo, og ber nå byrådet om å orientere bystyret så raskt som mulig.

Partiene i bystyret jobber nå med budsjettbehandlingen.

– Jeg frykter at vi må gjøre betydelige kutt, fordi det ikke er satt av penger til å håndtere ubehagelige overraskelser, sier Lae Solberg.

– Jeg er bekymret. Dette er veldig alvorlig. Og kommer til å slå negativt ut for Oslos evne til å levere tjenester til innbyggerne, legger han til.

Stort hull i budsjettet

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Dette kan jo dreie seg om store beløp. Men hvor store er vanskelig å ha umiddelbar oversikt over. Men jeg legger merke til at ledere av andre store kommunale kraftselskaper er veldig bekymret og peker på en massiv inntektsoverføring fra kommunene til staten.

– Dette kan skape et stort hull i Oslo kommunes budsjett.

Lae Solberg er ikke overrasket over at regjeringen nå ser på kraftverkskatt på nytt, nå som strømprisene er så høye. Han mener likevel det er viktig at kraftskattesystemet oppmuntrer til investeringer og oppgraderinger.

Svekker storbyenes økonomi

– Hvis det ikke lenger blir lønnsomt å oppgradere kraftverk, så risikerer vi å gå glipp av mye miljøvennlig energi, sier han.

– Men det blir nå mer omfordeling mellom rike og fattige kommuner?

– Jeg er kritisk. Ofte er det store kommuner med mange innbyggere og store sosiale utfordringer som er eiere av kraftverk. Hvis dette er et tegn på at staten svekker storbyenes økonomi til fordel for distriktskommunene, så er det veldig alvorlig, sier han.

