Krisebudsjett med kaosbillett

«Ytre utfordringer» Det er overskrifta når finansbyråd Einar Wilhelmsen presenterer Oslobudsjettet for neste år.

Jævelskapen blir lista opp i fire punkter på side to av presentasjonen: Ukraina, klimaendringer, koronaøkonomi og dyrtid. Alt dette gjør, tilsynelatende, at MDG-byråden har hatt en mye vanskeligere jobb enn vanlig, i arbeidet med å få økonomien for 2023 til å gå opp.

Byrådet bruker tid på å hamre inn det budskapet, såpass at byråd Wilhelmsen og sjefen hans, byrådsleder Raymond Johansen inviterte mandag Aftenposten til kontoret sitt for å vise at han har skrudd av lyset. Helt konkret, altså. Raymond sparer strøm!

«Vinteren kommer», var første setning i den reportasjen. Om du har sett Game of Thrones skjønner du referansen. Men for å ta det kort: Det innebærer at millioner av is-zombier er på vei nordfra for å utslette menneskeheten.

Byrådet setter for eksempel ikke av penger til korona. Ingen buffer, i tilfelle det kommer nye nedstengelser. Faktisk mener byrådet at staten skylder kommunen over 1,2 milliarder bare for 2022. Men den mulige inntekten setter ikke kommunen av på budsjettet. Kommer penga, er det bonus.

Oslo får inn en milliard ekstra fra Hafslund på grunn av økte strømpriser. Samtidig setter man av 200 millioner i strømbuffer for å sikre at alle etater kan drive omtrent som før, sjøl med økte strømutgifter. Og man setter av en halv milliard ekstra på investeringsbudsjettet.

«Vi antar at nesten alle investeringsprosjektene blir dyrere», sa Einar Wilhelmsen da jeg prata med han om budsjettet tidligere denne uka.

Einar Wilhelmsen (MDG) er finansbyråd i Oslo. Onsdag la han fram Oslo-budsjettet for 2023. Her er han på kontoret i Rådhuset. (Aslak Borgersrud)

Ja, det er trøbbel. Men det går greit. Sånn må årets budsjett nesten forstås.

En av de store pottene i årets budsjett er for eksempel 200 millioner til prisreduksjoner i kollektivtrafikken. Og det er snodige greier.

Man skulle jo kanskje tro at når et rødgrønt byråd setter ned kollektivprisene, så tenker de på sliterne. På arbeiderklassen, som trassig og håpefullt setter seg på T-banen fra ytre by halv sju om morran hver eneste dag og endelig skal få en aldri så liten prisreduksjon?

Men neida. Alle millionene går til enkeltbillettene. Ruter skal nemlig innføre en rabattordning på enkeltbillett, så når du allerede har kjøpt noen enkeltbilletter blir de neste billigere. En slags lett uforutsigbar kvantumsrabatt.

Jeg ser for meg vurderinga om man skal ta trikk eller bil til byen en dag, og tenker «Tja, i går var jo prisen 39 kroner, men det er mulig billetten koster 34 i dag, fordi jeg allerede har kjøpt 6 enkeltbilletter denne måneden. Så da reiser jeg kollektivt.»

Men det blir enda mer forvirrende. Tirsdag kunne NRK fortelle at Viken ikke er med. Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp), sier til NRK at nabofylket vårt ikke har penger til å innføre en sånn rabatt.

Som kjent eier Oslo kommune Ruter sammen med Viken. Det felles prissystemet for de to fylkene er så viktig at Oslo tidligere i år utsatte innføringa av grupperabatt på hverdager med flere måneder, for å få Viken med på laget.

Men nå, som byrådet skal kaste millioner på sin egen prisreduksjon, så har de tydeligvis ikke tatt seg til å avtale noe som helst over fylkesgrensa. Hva resultatet blir er ikke godt å si, men en prisrabatt i sone 1, som ikke gjelder for sone 2 og 3 … ja, det høres jo passe kaotisk ut.

Kommer det til å øke bruken av buss, trikk og bane? Tjæ. Kommer det til å påvirke lommeboka til byens arbeidsfolk? Dobbelt-tja. Men det er klart, byrådet kan i det minste huke av boksen for å ha brukt et par hundre millioner på prisreduksjoner.

Og alt dette mens Raymond ikke engang har råd til lys på kontoret.

