Vil ha skatemesterskap til Jordal: – Det står på finansieringa

Lørdag 3. september var det offisiell åpning av Oslos nye skateanlegg. På Jordal er det nå en splitter ny betong-skatepark, med svære bowler (altså basseng man kan skate i), og masse streetskate-elementer.

Nå vil lederen for Rullejordal Rulleklubb, Joakim Wang, ha internasjonale mesterskap til den nye parken.

– Vi har satt i gang søknadsprosessen. World Skate, det internasjonale skateboardforbundet, er veldig begeistra for anlegget, sier han.

Wang, som også sitter i styret i Brettforbundet, forteller at de trenger relativt små summer i støtte for å kunne arrangere et stort mesterskap. Han håper at det kan være mulig allerede i 2023.

– Om vi får til 2 til 3 millioner, så får vi et heidundrandes arrangement hvor alle de beste skaterne i verden kommer til Oslo, sier han.

Vil bruke nabolaget

Kontakten med World Skate er så positiv at Wang ikke er i tvil om at det vil la seg gjøre. En av grunnene er at det kom nye retningslinjer for skateanlegg fra World Skate i januar. De endelige tegningene for Jordal var klare i mars, og tilpasset hvordan det internasjonale skateforbundet vil ha det. Dermed mener Wang at Jordal er en de første parkene i verden som fyller de nye kriteriene.

– Får vi penga, så får vi arrangementet. Det er jeg helt sikker på. Så det står på finansieringa, sier han.

Skateanlegget på Jordal består av to store pooler. Dette er den minste, og letteste. (Aslak Borgersrud)

Wang ser for seg midlertidige tribuner på kortenden av den (snart klare) kunstgressbanen, samt mediesenter og sånt på Jordal Amfi.

– Du kommer ikke langt med å være sjenert, legger han til.

Rullejordal har allerede sendt en skriftlig henvendelse til kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

Mener kommunen bør støtte arrangementet

Wang trenger ikke engang å gå over Hovinbekken etter vann. Andreas Halse er gruppeleder for Arbeiderpartiet, og i likhet med Wang beboer i nabolaget på Vålerenga. Han går langt i å antyde at Wang kommer til å få pengene han ber om fra bystyret.

– Hvis de får alt på stell og søker, så synes jeg vi skal støtte det, sier Andreas Halse.

– Var mesterskap en del av tanken bak, da Jordal ble bygget?

– Nei, egentlig ikke. Vi hadde lyst til å lage et bra skateanlegg for nærmiljøet og byen. Men hvis det kan bli noe enda mer enn det så er jo det bare kult, sier han.

– Oslo-budsjettet kommer nå straks. Mulig å få pengene inn der?

– Jeg er ganske trygg på at så fort går det jo ikke. Det tar jo tid å forankre ting og gjøre det ordentlig. Men det hadde vært kjempekult, sier han.

Veldig kult forslag

– Det er et veldig, veldig kult forslag. Det møtet skal vi ta, for å si det sånn, sier en entusiastisk idrettsbyråd Omar Samy Gamal.

Han styrer kommunens idrettspengesekk og har mottatt brev fra Rullejordal.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV), på besøk i skateparken på Jordal rett før åpningen. (Aslak Borgersrud)

– Er det gryteklart, bare å sette i gang?

– Det skal vi finne ut av. Men Joakim og de folka er gode på å arrangere ting. Så jeg gleder meg til å sette meg ned med dem, sier byråden.

Han forteller at summen de trenger er såpass stor at det må inn på Oslo-budsjettet.

– Men vi har jo Norges beste skateanlegg på plass, som står fresht og roper. Jeg skjønner godt at forslaget kommer.

