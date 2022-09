Raymond Johansen ber folk i Oslo være forberedt på krisetider

Det sier Raymond Johansen i et intervju med Aftenposten, gjort på byrådslederens kontor der lyset nå er slukket for å spare strøm. Han bruker et begrep fra etterkrigstida, dyrtid, om situasjonen med galopperende priser.

– Vi er på full fart inn i en dyrtid, med høyere strømpriser, med økte matvarepriser og pumpepriser. Situasjonen ble snudd om på veldig kort tid, sier Johansen.

Spesielt strømprisene koster kommunen dyrt og gir mindre penger å rutte med.

– Vi er ikke forberedt. Det politiske ordskiftet fører til at vi også er mindre forberedt, mener jeg. Det er totalt manglende kriseforståelse, sier han.

Johansen sier at det å be staten bidra med mer penger, blir som å pisse i buksa for å holde seg varm. Han varsler at det kan bli aktuelt å skru ned temperaturen i offentlige bygg eller gjøre andre tiltak.

I budsjettet blir det prioritert hardt, og det vil blant annet merkes ved at byrådet ikke leverer på skolemat som de hadde planer om, sier Johansen.

