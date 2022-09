Alt er i spill og alle er i tvil: Nå er Oslovalget spennende igjen

Høyre på 30 prosent og Arbeiderpartiet på 17. Det er status i Aftenposten og Norstats Oslo-måling som ble publisert tirsdag.

Med andre ord: Nå begynner det å svettes i Oslo rådhus. Der både høyre- og venstresida tidligere har tenkt i stille sinn at 2023-valget allerede er mer eller mindre avgjort, så er det klart at … det er ikke det. Nå kan ingen ane hvem som tar det.

Man trenger 30 mandater for å vinne byrådsmakta. Høyresida har nå 28 mandater. Og kanskje enda verre for Raymond Johansen og dem: Høyre kan nå få reint flertall med bare MDG og Venstre. Da trenger ikke lenger høyresida Frp. Det kan fort være nøkkelen til å få MDG til å ta turen over.

Ap på sin side er bare litt større enn de andre, hvis det blir samme byråd i 2023 som det har vært de siste 7 åra. MDG, SV og rødt får til sammen 20 mandater. Mot Aps 11. Aiai, det er ikke lett å være Raymond med sånne tall.

Og det blir verre.

Aftenposten har nemlig også bedt Norstat undersøke hvem velgerne vil ha som byrådsleder. Raymond Johansen knuser selvsagt Høyres Eirik Lae Solberg. Det skulle nesten bare mangle, førstekandidaten i Høyre vender nok ikke mange hoder og utløser ikke mange selfies, hvis han spaserer opp Karl Johan en lørdags formiddag.

Men likevel. Bare 26 prosent sier de vil ha Raymond. I en konkurranse hvor nesten ingen har hørt om motkandidatene. Det er ikke et særlig godt tall.

Så er også Raymond i tenkeboksen på om han skal fortsette. Det sier han i hvert fall. Han har til og med skrivi det, i pandemiboka som kom tidligere denne måneden.

Det kan man jo skjønne. Han har allerede sittet i to perioder. Det er vanskelig å se hva som er det store politiske prosjektet hans framover. Hva er det Raymond virkelig sitrer etter å få til, om han bare får fire år til? Han har vunnet to valg på rad. Med eiendomsskatt. Og kommunalisering av barnehagene. Og gratis AKS. Og skolemat. Og bilfritt sentrum. Men hva er det nå? Det er ikke godt å si.

Men få i Arbeiderpartiet tror på at han er særlig langt inne i den tenkeboksen. Alle forventer at Raymond tar fire år til.

En aldri så liten usikkerhet er det vel. Folk avventer litt. Nominasjonen kommer kanskje ikke helt i gang, før man har fått det svaret. Men det er ikke noen kronprins som river i døra og vil ta over Raymonds jobb. Hvis han plutselig trekker seg går vel mest sannsynlig jobben til en av de andre Ap-byrådene, Victoria Marie Evensen, Rina Mariann Hansen eller Robert Steen. Men man er ikke der liksom.

Det er rett og slett ikke noen knallhard indre strid inn mot nominasjonen, som så vidt er i gang.

Misforstå meg rett. Det blir nok tøff kamp om flere av topp 10-plassene på Aps kommunevalgsliste før neste år. Men det er ikke på de aller øverste plassene snørr og tårer skal flyte.

Alle regner med at Raymond skal være på topp. Robert Steen har ikke pleid å være på bystyrelista, han bare tar bakveien rett til byrådskontoret. Man trenger tross alt ikke være folkevalgt for å bli byråd. Byrådene Victoria Marie Evensen og Rina Mariann Hansen skal ha de to øverste kvinne-plassene (det er stort sett annenhver mann og dame, sjøl om det ikke er skrevet i stein det heller).

Gruppeleder Andreas Halse skal sikkert ha tredjeplassen. Og så er vel mangeårig homonettverksleder Jon Reidar Øyan, varaordfører Abdullah Alsabeehg og tidligere BU-leder i Gamle Oslo, Line Oma, vanskelig å komme unna.

Dermed står det igjen en manneplass og to dameplasser på topp 10. Blant gladiatorene er fagforeningsmann og tidligere fengselsansatt, Farukh Qureshi og den unge lovende Mansoor Hussain. Ubah Aden kom rett fra varaplass og ble fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget. Omtrent samme reise tok Kafia Hashi Mohamud, etter at det ble kvinnefall i Oslo Ap-gruppa i forrige periode.

I tillegg skal stort sett Oslo AUF ha inn en representant på topp 10. Og som alltid er det flere som står utenfor døra og vil inn.

Så en helt enkel kabal blir det ikke å få til å gå opp.

Kort sagt har Oslo Arbeiderparti tre ting å finne ut av:

Hvem de skal vinne valget med. Hvilken politikk de skal vinne valget med. Og hvordan de skal holde laget sammen.

Det første blir nok det enkleste.

